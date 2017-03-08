"Бавария" повторила разгром "Арсенала" в плей-офф Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Арсенал" в Лондоне с крупным счетом уступил "Баварии". Мюнхенцы проходят в следующий этап турнира.



Лига чемпионов. 1/8 финала



Матч 1 - 1:5



"Арсенал" - "Бавария" - 1:5



Голы: Уолкотт, 20 - Левандовски, 55 (пен), Роббен, 68, Коста, 78, Видаль, 80, 85.



"Арсенал": Оспина, Бельерин, Косельни, Мустафи, Монреаль, Джака, Рэмси (Коклен, 72), Уолкотт, Окслейд-Чемберлен, Жиру (Перес, 72), Алексис (Озил, 72).



"Бавария": Нойер, Рафинья, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Алонсо, Видаль, Алькантара (Саншеш, 79), Роббен (Коста, 71), Рибери (Киммих, 80), Левандовски.



Предупреждения: Уолкотт, 39, Алаба, 39, Мартинес, 44, Окслейд-Чемберлен, 61.



Удаление: Косельни, 54.