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Дубль Серхио Рамоса принес "Реалу" победу над "Наполи", испанцы - в 1/4 финала ЛЧ

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" на выезде переиграл "Наполи" и по сумме двух матчей прошел в следующую стадию турнира.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Матч 1 - 1:3

"Наполи" - "Реал Мадрид" - 1:3

Голы: Мертенс, 26, Рамос, 55, 58, Мората, 90+2

"Наполи": Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулам, Аллан, (Рог, 57), Диавара, Гамшик, (Зелиньски, 82), Кальехон, Мертенс, Инсинье, (Милик, 73)

"Реал": Навас, Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело, Касемиро, Кроос, Модрич, (Иско, 86), Бэйл, (Васкес, 72), Бензема, (Мората, 84), Роналду.

Предупреждения: Диавара, 90+1
Теги: Реал Наполи
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