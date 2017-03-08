Дубль Серхио Рамоса принес "Реалу" победу над "Наполи", испанцы - в 1/4 финала ЛЧ

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" на выезде переиграл "Наполи" и по сумме двух матчей прошел в следующую стадию турнира.



Лига чемпионов. 1/8 финала



Матч 1 - 1:3



"Наполи" - "Реал Мадрид" - 1:3



Голы: Мертенс, 26, Рамос, 55, 58, Мората, 90+2



"Наполи": Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулам, Аллан, (Рог, 57), Диавара, Гамшик, (Зелиньски, 82), Кальехон, Мертенс, Инсинье, (Милик, 73)



"Реал": Навас, Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело, Касемиро, Кроос, Модрич, (Иско, 86), Бэйл, (Васкес, 72), Бензема, (Мората, 84), Роналду.



Предупреждения: Диавара, 90+1