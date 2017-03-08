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20:01
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"Динамо" дома сыграло вничью с Нальчиком
В матче 25-го тура первенства ФНЛ "Динамо" на своем поле разделило очки со "Спартаком" из Нальчика – 1:1.
ФНЛ
25 тур
"Динамо" - "Спартак-Нальчик" 1:1
Гол: Сапета, 72 - Войнов, 71
"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Морозов, Хольмен, Катрич, Ташаев (Маркелов, 71), Сапета, Зотов, Бечирай (Луценко, 63), Панченко
"Спартак-Нальчик": Антипов, Мурачев, Кузнецов, Дашаев, Макоев (Семенов, 85), Чхапелия (Войнов, 59), Крамаренко (Каркаев, 90), Дроздов, Мухаммад, Богатырев (Гурфов, 74), Ахъядов
Предупреждения: Макоев, 44, Сапета, 52, Рыков, 55, Маркелов, 83.
"Мордовия" - "Сибирь" 0:0
"Мордовия": Леонов, Осипов, Сабитов (Петров, 70), Лебедев (Навлетов, 78), Багаев, Чалов, Игнатович, Кренделев, Захарченко (Амбарцумян, 63), Пазин (Дегтярев, 51), Лукьянов
"Сибирь": Цыган, Мищенко, Плопа, Магаль, Выходил, Гладышев, Рухаиа (Азаров, 76), Коржунов (Вотинов, 65), Андреев, Чеботару, Безлихотнов
Предупреждения: Захарченко, 17, Осипов, 49, Чеботару, 70
ФНЛ
25 тур
"Динамо" - "Спартак-Нальчик" 1:1
Гол: Сапета, 72 - Войнов, 71
"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Морозов, Хольмен, Катрич, Ташаев (Маркелов, 71), Сапета, Зотов, Бечирай (Луценко, 63), Панченко
"Спартак-Нальчик": Антипов, Мурачев, Кузнецов, Дашаев, Макоев (Семенов, 85), Чхапелия (Войнов, 59), Крамаренко (Каркаев, 90), Дроздов, Мухаммад, Богатырев (Гурфов, 74), Ахъядов
Предупреждения: Макоев, 44, Сапета, 52, Рыков, 55, Маркелов, 83.
"Мордовия" - "Сибирь" 0:0
"Мордовия": Леонов, Осипов, Сабитов (Петров, 70), Лебедев (Навлетов, 78), Багаев, Чалов, Игнатович, Кренделев, Захарченко (Амбарцумян, 63), Пазин (Дегтярев, 51), Лукьянов
"Сибирь": Цыган, Мищенко, Плопа, Магаль, Выходил, Гладышев, Рухаиа (Азаров, 76), Коржунов (Вотинов, 65), Андреев, Чеботару, Безлихотнов
Предупреждения: Захарченко, 17, Осипов, 49, Чеботару, 70
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