Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

"Динамо" дома сыграло вничью с Нальчиком

В матче 25-го тура первенства ФНЛ "Динамо" на своем поле разделило очки со "Спартаком" из Нальчика – 1:1.

ФНЛ

25 тур

"Динамо" - "Спартак-Нальчик" 1:1

Гол: Сапета, 72 - Войнов, 71

"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Морозов, Хольмен, Катрич, Ташаев (Маркелов, 71), Сапета, Зотов, Бечирай (Луценко, 63), Панченко

"Спартак-Нальчик": Антипов, Мурачев, Кузнецов, Дашаев, Макоев (Семенов, 85), Чхапелия (Войнов, 59), Крамаренко (Каркаев, 90), Дроздов, Мухаммад, Богатырев (Гурфов, 74), Ахъядов

Предупреждения: Макоев, 44, Сапета, 52, Рыков, 55, Маркелов, 83.

"Мордовия" - "Сибирь" 0:0

"Мордовия": Леонов, Осипов, Сабитов (Петров, 70), Лебедев (Навлетов, 78), Багаев, Чалов, Игнатович, Кренделев, Захарченко (Амбарцумян, 63), Пазин (Дегтярев, 51), Лукьянов

"Сибирь": Цыган, Мищенко, Плопа, Магаль, Выходил, Гладышев, Рухаиа (Азаров, 76), Коржунов (Вотинов, 65), Андреев, Чеботару, Безлихотнов

Предупреждения: Захарченко, 17, Осипов, 49, Чеботару, 70
Теги: Мордовия Динамо Спартак-Нальчик Сибирь
Сегодня, 19:28
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.