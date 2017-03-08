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Квинси Промес вызван в сборную Нидерландов на мартовские матчи

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес вызван в национальную команду на матч отборочного цикла ЧМ-2018 против Болгарии и товарищескую игру против сборной Италии, сообщает пресс-служба сборной.

В общей сложности главный тренер Нидерландов Данни Блинд вызвал на предстоящие два матча 27 игроков.
Теги: Промес Сборная Нидерландов
Сегодня, 19:32
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(1)
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:04) #
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online

Цитата: Blessing
Цитата: Lord_Vik
Он все время поломаный оттуда возвращается

Неплохая традиция.

У тебя таблетки закончились, или ты просто пиз*юк? flushed
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Он все время поломаный оттуда возвращается unamused

Неплохая традиция.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:56) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Он все время поломаный оттуда возвращается unamused
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:33) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
Прямо неожиданно как.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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