Квинси Промес вызван в сборную Нидерландов на мартовские матчи

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес вызван в национальную команду на матч отборочного цикла ЧМ-2018 против Болгарии и товарищескую игру против сборной Италии, сообщает пресс-служба сборной.



В общей сложности главный тренер Нидерландов Данни Блинд вызвал на предстоящие два матча 27 игроков.