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Стал известен состав "Барселоны" на матч с "ПСЖ"

"Барселона" назвала стартовый состав на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ".

"Барселона": тер Штеген, Пике, Юмтити, Маскерано, Рафинья Алькантара, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Месси, Суарес, Неймар.

Запасные: Силлессен, Динь, Альба, Серхи Роберто, Туран, Гомеш, Алькасер.
Теги: Барселона ПСЖ
Сегодня, 21:40
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№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:59) #
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online

Виктор, ау. Дай старую картинку сайта!

На новом , что бы увидеть перед собой онлайн матчи, нужно заходить на главную или в раздел онлайн.
А на старом образце всегда на шапке висел онлайн..


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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