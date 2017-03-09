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Луис Энрике: никто не переставал верить, это потрясающие эмоции

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике поделился эмоциями от победы над "ПСЖ" (6:1) в Лиге чемпионов. Напомним, каталонцы отыгрались после 0:4 в первом матче и прошли дальше.

"В нашей команде никто не переставал верить, несмотря на разницу голов после первого матча. Потрясающие эмоции, которыми я насладился после финального свистка. Мы должны сделать выводы из наших ошибок. Теперь мы в четвертьфинале.

Хотим поблагодарить и поделиться радостью от победы с нашими фанатами и с теми, кто верил в нас после поражения 0:4 в первом матче", - приводит слова Энрике Mundo Deportivo.
Теги: Энрике Барселона
Сегодня, 01:38
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№2 Написал: Losgehts Besser als RUSS-land (Сегодня, 01:55) #
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По жести)
Регистрация: 8.12.2016
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 01:40) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
тренеришка


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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