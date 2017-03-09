Луис Энрике: никто не переставал верить, это потрясающие эмоции

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике поделился эмоциями от победы над "ПСЖ" (6:1) в Лиге чемпионов. Напомним, каталонцы отыгрались после 0:4 в первом матче и прошли дальше.



"В нашей команде никто не переставал верить, несмотря на разницу голов после первого матча. Потрясающие эмоции, которыми я насладился после финального свистка. Мы должны сделать выводы из наших ошибок. Теперь мы в четвертьфинале.



Хотим поблагодарить и поделиться радостью от победы с нашими фанатами и с теми, кто верил в нас после поражения 0:4 в первом матче", - приводит слова Энрике Mundo Deportivo.