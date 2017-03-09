Константин Генич: верните чемпионат Испании!

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич оценил победу "Барселоны" в противостоянии с "ПСЖ" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (0:4, 6:1).



"Сегодня величайший день в истории футбола!!! Поздравляю всех, кто любит эту игру! Верните чемпионат Испании!!!" – написал Генич в твиттере.