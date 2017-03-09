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Константин Генич: верните чемпионат Испании!

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич оценил победу "Барселоны" в противостоянии с "ПСЖ" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (0:4, 6:1).

"Сегодня величайший день в истории футбола!!! Поздравляю всех, кто любит эту игру! Верните чемпионат Испании!!!" – написал Генич в твиттере.
Теги: Генич Барселона
Сегодня, 01:40
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(2)
№1 Написал: Прастой как (Сегодня, 02:17) #
  • -1
  •  (1)

Укутай тину в шарф зины и отлизывай
Регистрация: 6.03.2017
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