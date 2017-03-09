Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Унай Эмери: мы упустили такую возможность... "Барселона" умеет делать такие вещи

Главный тренер "ПСЖ" Унай Эмери прокомментировал неутешительный итог в матче Лиги чемпионов с "Барселоной" (1:6, первая игра - 4:0).

"Мы упустили такую возможность... В первом тайме мы уступили по собственной вине. Мы не сумели прессинговать и работать с мячом. Мы защищались очень глубоко, и у соперников было много шансов забить. Мы допустили грубые ошибки в эпизодах, которые привели к пропущенным голам.

Во втором тайме мы были более спокойными, лучше действовали позиционно. Мы играли более эффективно, могли сделать счет 3:2. Но в последние минуты мы все потеряли. "Барселона" умеет делать такие вещи. Для них это было пан или пропал", - передает слова Эмери официальный сайт УЕФА.
Теги: Эмери ПСЖ Барселона
Сегодня, 02:11
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 02:12) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Реал»
При всем уважении, Эмери прекрасный тренер, но после такого, подают в отставку...
Регистрация: 31.03.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.