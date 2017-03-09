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Сергей Рыжиков: не сомневаюсь, что "Ростов" и Бердыев выложатся на 120 процентов
Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков рассказал, что будет болеть за "Ростов" в матче 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед".
"У меня белая зависть. Сыграть на "Олд Траффорд" - это мечта каждого футболиста. Тем более в 1/8 финала Лиги Европы. А была бы Лига чемпионов, так это вообще сказка.
Могу пожелать "Ростову" удачи. Не сомневаюсь, что ребята и Курбан Бекиевич выложатся на 120 процентов. Будем болеть за российский футбол и за "Ростов".
Шансы есть, они 50 на 50. Легкая недооценка самих игроков "Манчестера" может сыграть "Ростову" на руку. Будем болеть за них. "Рубин" Бердыев плавно подводил к играм с этими грандами, физически и психологически. Уверен, что то же самое будет с "Ростовом", - цитирует Рыжикова "Р-Спорт".
"У меня белая зависть. Сыграть на "Олд Траффорд" - это мечта каждого футболиста. Тем более в 1/8 финала Лиги Европы. А была бы Лига чемпионов, так это вообще сказка.
Могу пожелать "Ростову" удачи. Не сомневаюсь, что ребята и Курбан Бекиевич выложатся на 120 процентов. Будем болеть за российский футбол и за "Ростов".
Шансы есть, они 50 на 50. Легкая недооценка самих игроков "Манчестера" может сыграть "Ростову" на руку. Будем болеть за них. "Рубин" Бердыев плавно подводил к играм с этими грандами, физически и психологически. Уверен, что то же самое будет с "Ростовом", - цитирует Рыжикова "Р-Спорт".
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