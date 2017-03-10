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"Сельта" в концовке матча вырвала победу над "Краснодаром"

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Краснодар" на выезде уступил "Сельте". Ответная игра состоится в Краснодаре 16 марта.

Лига Европы. 1/8 финала

"Сельта" - "Краснодар" - 2:1

Голы: Васс, 51, Классон, 58, Бове, 90+2

"Сельта": Альварес, Хонни, Фонтас, Мальо, Кабраль, Васс, (Санчес, 74), Диас, Радоя, Систо, Гвидетти, (Бове, 85), Аспас.

"Краснодар": Крицюк, Мартынович, Налдо, Гранквист, Рамирес, Жигулёв, (Торбинский, 88), Газинский, Перейра, Подберёзкин, (Мамаев, 79), Вандерсон, (Лаборде, 86), Классон.

Предупреждения: Классон, 28.
Теги: Краснодар Сельта
Сегодня, 00:56
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№2 Написал: Штангист (Сегодня, 00:59) #
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Это был очевидный факт. Жаль, что воспитанника заменили, хотелось бы, чтобы 3-4 штуки вынули.

Очень надеюсь на победу ВЕЛИКОЙ Сельты в ответном противостоянии!!
Регистрация: 26.01.2017
№1 Написал: And70 СССР (Сегодня, 00:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Обидно.
Регистрация: 24.11.2010
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