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Андрей Малосолов: впервые за несколько десятков лет мы не имеем серьезного представительства ни в ФИФА, ни в УЕФА (2)
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Андрей Малосолов: впервые за несколько десятков лет мы не имеем серьезного представительства ни в ФИФА, ни в УЕФА
Вернуться на руководящие позиции в Международной федерации футбола Россия может уже во время следующих выборов, заявил "Известиям" бывший глава пресс-службы РФС Андрей Малосолов.
"Впервые за несколько десятков лет мы не имеем серьезного представительства ни в ФИФА, ни в УЕФА. Ранее в РФС было принято решение о невключении в аналогичный список только в УЕФА ушедшего в отставку президента Николая Толстых. Всё это серьезным образом скажется на процессах, которые связаны с управлением в ФИФА. То есть мы практически лишены рекомендательного голоса, лоббистских своих возможностей и управления в ФИФА. Они останутся только на уровне оргкомитетов ЧМ 2018 и на уровне правительства. Но мы не сможем участвовать в принятии каких-либо серьезных решений", - заявил Малосолов.
Участие Мутко в политической жизни страны и антидопинговый скандал отразились на решении ФИФА, уверен эксперт.
"Это произошло по формально правильной причине. То есть ФИФА и УЕФА стараются ограничивать роль государственных деятелей в своих руководящих органах. Хотя Мутко входил во многие комиссии, во многие комитеты ФИФА и УЕФА, уже будучи министром спорта, то есть будучи государственным чиновником. Поэтому я здесь вижу не только вопрос, который связан с его формальным причастием к государственным органам власти. И, конечно, скандал по антидопинговым процедурам не называется, но имеет место быть", — размышляет Малосолов.
"Впервые за несколько десятков лет мы не имеем серьезного представительства ни в ФИФА, ни в УЕФА. Ранее в РФС было принято решение о невключении в аналогичный список только в УЕФА ушедшего в отставку президента Николая Толстых. Всё это серьезным образом скажется на процессах, которые связаны с управлением в ФИФА. То есть мы практически лишены рекомендательного голоса, лоббистских своих возможностей и управления в ФИФА. Они останутся только на уровне оргкомитетов ЧМ 2018 и на уровне правительства. Но мы не сможем участвовать в принятии каких-либо серьезных решений", - заявил Малосолов.
Участие Мутко в политической жизни страны и антидопинговый скандал отразились на решении ФИФА, уверен эксперт.
"Это произошло по формально правильной причине. То есть ФИФА и УЕФА стараются ограничивать роль государственных деятелей в своих руководящих органах. Хотя Мутко входил во многие комиссии, во многие комитеты ФИФА и УЕФА, уже будучи министром спорта, то есть будучи государственным чиновником. Поэтому я здесь вижу не только вопрос, который связан с его формальным причастием к государственным органам власти. И, конечно, скандал по антидопинговым процедурам не называется, но имеет место быть", — размышляет Малосолов.
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