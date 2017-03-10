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Андрей Малосолов: впервые за несколько десятков лет мы не имеем серьезного представительства ни в ФИФА, ни в УЕФА

Вернуться на руководящие позиции в Международной федерации футбола Россия может уже во время следующих выборов, заявил "Известиям" бывший глава пресс-службы РФС Андрей Малосолов.

"Впервые за несколько десятков лет мы не имеем серьезного представительства ни в ФИФА, ни в УЕФА. Ранее в РФС было принято решение о невключении в аналогичный список только в УЕФА ушедшего в отставку президента Николая Толстых. Всё это серьезным образом скажется на процессах, которые связаны с управлением в ФИФА. То есть мы практически лишены рекомендательного голоса, лоббистских своих возможностей и управления в ФИФА. Они останутся только на уровне оргкомитетов ЧМ 2018 и на уровне правительства. Но мы не сможем участвовать в принятии каких-либо серьезных решений", - заявил Малосолов.

Участие Мутко в политической жизни страны и антидопинговый скандал отразились на решении ФИФА, уверен эксперт.

"Это произошло по формально правильной причине. То есть ФИФА и УЕФА стараются ограничивать роль государственных деятелей в своих руководящих органах. Хотя Мутко входил во многие комиссии, во многие комитеты ФИФА и УЕФА, уже будучи министром спорта, то есть будучи государственным чиновником. Поэтому я здесь вижу не только вопрос, который связан с его формальным причастием к государственным органам власти. И, конечно, скандал по антидопинговым процедурам не называется, но имеет место быть", — размышляет Малосолов.
Теги: Малосолов
Сегодня, 16:54
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№2 Написал: fits (Сегодня, 17:13) #
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online

Нечего было Мутко назначать в РФС...
Что хотели, то и получили...
Такая страна, а адекватного председателя РФС не имеет...
И не надо тут плакаться, сами виноваты...
Регистрация: 6.10.2016
№1 Написал: korsak На Волге (Сегодня, 17:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
Пора хуем по столу...... Задолбали такие слюнявчики.
Регистрация: 4.04.2010
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