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Данни: подумываю, чтобы остаться жить в России после завершения карьеры
Полузащитник "Зенита" Данни рассказал о своих планах на будущее.
"Не знаю, удастся ли летом продлить контракт с "Зенитом". Я только вернулся после травмы, недавно начал играть. Все знают, что "Зенит" - мой клуб, мой дом, поэтому покидать команду будет грустно. Но посмотрим, что произойдет в конце сезона.
Готов ли я жить в России после завершения карьеры? Дома мы этот вопрос уже обсуждали. У детей тут много друзей, они играют в футбол, ходят в школу. Так что пока ничего не решено. До конца сезона подумаем, какой вариант будет лучшим для нас всех.
Могу ли вернуться в "Маритиму"? Я бы очень хотел. Но теперь у меня семья, дети играют за "Зенит". Было бы замечательно вернуться на красивый остров Мадейра, но тогда мои дети не получат того будущего, которое я для них хочу. Сейчас время думать о них, а не о себе.
Конечно, если будет предложение от португальского гранда, – в чем я очень сомневаюсь – я его приму. Кто же не хочет поиграть в топ-клубе Португалии?", - цитирует Данни "Советский спорт" со ссылкой на португальские СМИ.
"Не знаю, удастся ли летом продлить контракт с "Зенитом". Я только вернулся после травмы, недавно начал играть. Все знают, что "Зенит" - мой клуб, мой дом, поэтому покидать команду будет грустно. Но посмотрим, что произойдет в конце сезона.
Готов ли я жить в России после завершения карьеры? Дома мы этот вопрос уже обсуждали. У детей тут много друзей, они играют в футбол, ходят в школу. Так что пока ничего не решено. До конца сезона подумаем, какой вариант будет лучшим для нас всех.
Могу ли вернуться в "Маритиму"? Я бы очень хотел. Но теперь у меня семья, дети играют за "Зенит". Было бы замечательно вернуться на красивый остров Мадейра, но тогда мои дети не получат того будущего, которое я для них хочу. Сейчас время думать о них, а не о себе.
Конечно, если будет предложение от португальского гранда, – в чем я очень сомневаюсь – я его приму. Кто же не хочет поиграть в топ-клубе Португалии?", - цитирует Данни "Советский спорт" со ссылкой на португальские СМИ.
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