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Данни: подумываю, чтобы остаться жить в России после завершения карьеры

Полузащитник "Зенита" Данни рассказал о своих планах на будущее.

"Не знаю, удастся ли летом продлить контракт с "Зенитом". Я только вернулся после травмы, недавно начал играть. Все знают, что "Зенит" - мой клуб, мой дом, поэтому покидать команду будет грустно. Но посмотрим, что произойдет в конце сезона.

Готов ли я жить в России после завершения карьеры? Дома мы этот вопрос уже обсуждали. У детей тут много друзей, они играют в футбол, ходят в школу. Так что пока ничего не решено. До конца сезона подумаем, какой вариант будет лучшим для нас всех.

Могу ли вернуться в "Маритиму"? Я бы очень хотел. Но теперь у меня семья, дети играют за "Зенит". Было бы замечательно вернуться на красивый остров Мадейра, но тогда мои дети не получат того будущего, которое я для них хочу. Сейчас время думать о них, а не о себе.

Конечно, если будет предложение от португальского гранда, – в чем я очень сомневаюсь – я его приму. Кто же не хочет поиграть в топ-клубе Португалии?", - цитирует Данни "Советский спорт" со ссылкой на португальские СМИ.
Теги: Данни Зенит
Сегодня, 14:28
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№2 Написал: дин провинция (Сегодня, 14:58) #
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Болеет за:
«Динамо» М
У Данни не только ноги хорошо работают,но и голова прекрасно варит...Удачи..


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Я просто охуел,когда мой клуб свалился в ФНэл...
Регистрация: 12.04.2015
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Не, Данни оставлять надо, однозначно, года 2 попылит, а там 2 сына на подходе, которые уже сейчас лучшие в своих возрастах


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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