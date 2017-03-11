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Валерий Петраков: у нас прогресс — пропустили не 6, а 4
Главный тренер "Томи" Валерий Петраков прокомментировал новое разгромное поражение своей команды от ЦСКА со счётом 0:4 и рассказал о трудностях работы с молодыми футболистами, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
- У нас есть большой прогресс: с «Ростовом» пропустили шесть, здесь — четыре. Если серьёзно, то «Томи» было тяжело: ребята старались, но допускали грубейшие ошибки. В позиционной обороне что-то получалось, но за быстрыми атаками ЦСКА мы не успевали. Сегодня понравилось, что у нас был хоть какой-то выход из обороны, пока силёнки были. В большей степени за счёт опытных игроков — Кузнецова, Чуперки, Голышева, Пугина. К сожалению, других игроков с таким опытом у нас в обойме нет.
- Есть ли какие-то варианты усилиться?
- Найти игроков можно, но мы не успели погасить долги. Мы не получим разрешения от РФС.
- Руководство заявляло, что план - спокойно спуститься в ФНЛ без громкого стука. Может, тогда есть смысл играть молодыми, чем наигрывать того же Кузнецова с лишним весом?
- Он был травмирован, пропустил почти все сборы. Начал тренироваться только последнюю неделю на сборах. Ему надо дать время, он способен нам помочь. Те, кто у нас были, все в строю. А в «молодёжке» у нас остались совсем юные футболисты выпускного года. Из молодёжи, увы, усилить точно нечем.
- Как ребята ощущают себя психологически после таких результатов?
- Это одна из главных проблем у молодых ребят. Очень тяжело было в "Ростове", они узнали, что это такое. Там у нас не было особых разборов. Психологически их нужно успокоить, чтобы они немного верили в себя. Если они не будут верить в себя, будет совсем тяжело.
Честно говоря, в своей карьере я никогда не проводил столько теории: хожу по полю, показываю, объясняю, уже голова кружится. Что-то доходит, что-то - нет. Молодых ребят можно обучить в чём-то, но они ведь проигрывают не только в тактике, сколько в скорости, технике. В ФНЛ так играть ещё можно, но в РФПЛ — вряд ли.
- У нас есть большой прогресс: с «Ростовом» пропустили шесть, здесь — четыре. Если серьёзно, то «Томи» было тяжело: ребята старались, но допускали грубейшие ошибки. В позиционной обороне что-то получалось, но за быстрыми атаками ЦСКА мы не успевали. Сегодня понравилось, что у нас был хоть какой-то выход из обороны, пока силёнки были. В большей степени за счёт опытных игроков — Кузнецова, Чуперки, Голышева, Пугина. К сожалению, других игроков с таким опытом у нас в обойме нет.
- Есть ли какие-то варианты усилиться?
- Найти игроков можно, но мы не успели погасить долги. Мы не получим разрешения от РФС.
- Руководство заявляло, что план - спокойно спуститься в ФНЛ без громкого стука. Может, тогда есть смысл играть молодыми, чем наигрывать того же Кузнецова с лишним весом?
- Он был травмирован, пропустил почти все сборы. Начал тренироваться только последнюю неделю на сборах. Ему надо дать время, он способен нам помочь. Те, кто у нас были, все в строю. А в «молодёжке» у нас остались совсем юные футболисты выпускного года. Из молодёжи, увы, усилить точно нечем.
- Как ребята ощущают себя психологически после таких результатов?
- Это одна из главных проблем у молодых ребят. Очень тяжело было в "Ростове", они узнали, что это такое. Там у нас не было особых разборов. Психологически их нужно успокоить, чтобы они немного верили в себя. Если они не будут верить в себя, будет совсем тяжело.
Честно говоря, в своей карьере я никогда не проводил столько теории: хожу по полю, показываю, объясняю, уже голова кружится. Что-то доходит, что-то - нет. Молодых ребят можно обучить в чём-то, но они ведь проигрывают не только в тактике, сколько в скорости, технике. В ФНЛ так играть ещё можно, но в РФПЛ — вряд ли.
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