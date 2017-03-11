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Валерий Петраков: у нас прогресс — пропустили не 6, а 4

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков прокомментировал новое разгромное поражение своей команды от ЦСКА со счётом 0:4 и рассказал о трудностях работы с молодыми футболистами, передаёт корреспондент Rusfootball.info.

- У нас есть большой прогресс: с «Ростовом» пропустили шесть, здесь — четыре. Если серьёзно, то «Томи» было тяжело: ребята старались, но допускали грубейшие ошибки. В позиционной обороне что-то получалось, но за быстрыми атаками ЦСКА мы не успевали. Сегодня понравилось, что у нас был хоть какой-то выход из обороны, пока силёнки были. В большей степени за счёт опытных игроков — Кузнецова, Чуперки, Голышева, Пугина. К сожалению, других игроков с таким опытом у нас в обойме нет.

- Есть ли какие-то варианты усилиться?

- Найти игроков можно, но мы не успели погасить долги. Мы не получим разрешения от РФС.

- Руководство заявляло, что план - спокойно спуститься в ФНЛ без громкого стука. Может, тогда есть смысл играть молодыми, чем наигрывать того же Кузнецова с лишним весом?

- Он был травмирован, пропустил почти все сборы. Начал тренироваться только последнюю неделю на сборах. Ему надо дать время, он способен нам помочь. Те, кто у нас были, все в строю. А в «молодёжке» у нас остались совсем юные футболисты выпускного года. Из молодёжи, увы, усилить точно нечем.

- Как ребята ощущают себя психологически после таких результатов?

- Это одна из главных проблем у молодых ребят. Очень тяжело было в "Ростове", они узнали, что это такое. Там у нас не было особых разборов. Психологически их нужно успокоить, чтобы они немного верили в себя. Если они не будут верить в себя, будет совсем тяжело.

Честно говоря, в своей карьере я никогда не проводил столько теории: хожу по полю, показываю, объясняю, уже голова кружится. Что-то доходит, что-то - нет. Молодых ребят можно обучить в чём-то, но они ведь проигрывают не только в тактике, сколько в скорости, технике. В ФНЛ так играть ещё можно, но в РФПЛ — вряд ли.
Теги: Петраков Томь ЦСКА
Сегодня, 16:59
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6
(2)
№6 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 17:43) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
По поводу этого прогресса можно выразить только сочувствие . Ну зато молодежь наиграете и в ФНЛ (которой по ходу не избежать ) Будете драть всех подряд . А там найдётся финансирование и снова РФПЛ ! Удачи .
Регистрация: 23.09.2016
№5 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 17:37) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
надо отдать должное сегодня Томи - даже в таких обстоятельствах не ведут себя как странныйматчмаш
Регистрация: 24.11.2008
№4 Написал: vlees (Сегодня, 17:21) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
3 гол из вне игры был забит,тащат судьи цкг,стыдоба
Регистрация: 12.01.2017
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 17:18) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
кони шлак, просто


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 17:08) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Безнадега точка ру.
Жаль Томск. Город не виноват, что нет нормальных спонсоров. Местные олигархи жадные.


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 17:07) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Кстати да, упускать чисто по скорости вообще никакого, абсолютно тихоходного Ионова - это что-то невообразимое


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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