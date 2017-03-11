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17:12
Виктор Ганчаренко: если я выпускаю молодого, то кто-то из опытных не добирает практики перед "Тереком" (1)
Виктор Ганчаренко: если я выпускаю молодого, то кто-то из опытных не добирает практики перед "Тереком" (1)
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Игроки "ПСЖ" за неделю до матча с "Барсой" обсуждали возможность проигрыша со счетом 1:5 (видео)
Игроки "ПСЖ" за неделю до матча с "Барсой" обсуждали возможность проигрыша со счетом 1:5 (видео)
"Манчестер Сити" вышел в полуфинал Кубка Англии
"Манчестер Сити" победил "Мидлсбро" в матче 1/4 финала Кубка Англии.
Кубок Англии
1/4 финала
"Мидлсбро" - "Манчестер Сити" 0:2
Гол: Сильва, 3, Агуэро, 66
"Мидлсбро": Гузан, Фабио, Барраган, Гибсон, Эспиноса (Фрай, 50), Клейтон, Лидбиттер (Рамирес, 66), де Рон, Траоре, Жестед (Негредо, 31), Стуани
"Манчестер Сити": Браво, Сабалета, Клиши, Стоунс, Отаменди, Туре (Фернандо, 87), Стерлинг, Де Брёйне, Сильва, Зане (Нолито, 69), Агуэро (Ихеаначо, 90+1)
Предупреждения: Барраган, 19, Лидбиттер, 45, Траоре, 45+1, де Рон, 83
Кубок Англии
1/4 финала
"Мидлсбро" - "Манчестер Сити" 0:2
Гол: Сильва, 3, Агуэро, 66
"Мидлсбро": Гузан, Фабио, Барраган, Гибсон, Эспиноса (Фрай, 50), Клейтон, Лидбиттер (Рамирес, 66), де Рон, Траоре, Жестед (Негредо, 31), Стуани
"Манчестер Сити": Браво, Сабалета, Клиши, Стоунс, Отаменди, Туре (Фернандо, 87), Стерлинг, Де Брёйне, Сильва, Зане (Нолито, 69), Агуэро (Ихеаначо, 90+1)
Предупреждения: Барраган, 19, Лидбиттер, 45, Траоре, 45+1, де Рон, 83
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