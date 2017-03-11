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"Манчестер Сити" вышел в полуфинал Кубка Англии

"Манчестер Сити" победил "Мидлсбро" в матче 1/4 финала Кубка Англии.

Кубок Англии

1/4 финала

"Мидлсбро" - "Манчестер Сити" 0:2

Гол: Сильва, 3, Агуэро, 66

"Мидлсбро": Гузан, Фабио, Барраган, Гибсон, Эспиноса (Фрай, 50), Клейтон, Лидбиттер (Рамирес, 66), де Рон, Траоре, Жестед (Негредо, 31), Стуани

"Манчестер Сити": Браво, Сабалета, Клиши, Стоунс, Отаменди, Туре (Фернандо, 87), Стерлинг, Де Брёйне, Сильва, Зане (Нолито, 69), Агуэро (Ихеаначо, 90+1)

Предупреждения: Барраган, 19, Лидбиттер, 45, Траоре, 45+1, де Рон, 83
Теги: Манчестер Сити Мидлсбро
Сегодня, 17:42
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