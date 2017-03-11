Крис Уоддл: "Манчестер Сити" дал "Мидлсбро" урок по футболу

Бывший полузащитник сборной Англии Крис Уоддл прокомментировал победу "Манчестер Сити" в матче против "Мидлсбро" (2:0) в рамках 1/4 финала Кубка Англии.



"Мидлсбро" не нужно думать о Кубке Англии, им сейчас надо бороться за выживание в Премьер-лиге. Но "Мидлсбро" все равно ничего бы не добился против такого "Сити". "Манчестер Сити" дал им урок по футболу", - цитирует Уоддла ВВС.