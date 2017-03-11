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"Ингольштадт" и "Кельн" сыграли вничью

"Ингольштадт" в домашнем матче 24-го тура чемпионата Германии победил сыграл вничью с "Кельном" - 2:2.

Чемпионат Германии

24-й тур

"Ингольштадт" - "Кельн" - 2:2

Голы: Модест, 15 - с пенальти (0:1). Лескано, 42 (1:1). Модест, 60 (1:2). Брегери, 69 (2:2).

"Ингольштадт": Хансен, Матип, Брегери, Зуттнер, Тиссеран, Хадергьонай, Коэн, Киттель (Гросс, 67), Моралес (Рожер, 72), Леки, Лескано.

"Кельн": Хорн, Маро, Хайнц, Ольковски, Хектор, Леманн, Рауш, Хегер (Руднев, 79), Йоич (Суботич, 70), Модест, Осако.

Предупреждения: Ольковски, 28. Зуттнер, 37. Киттель, 38. Брегери, 61. Хайнц, 83. Гросс, 90+2. Леманн, 90+3.
Теги: Ингольштадт 04 Кельн
Вчера, 22:53
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