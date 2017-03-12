Марку Силва: мы получили три важных очка

Главный тренер "Халл Сити" Марку Силва прокомментировал победу своей команды в матче против "Суонси" (2:1) в двадцать восьмом туре АПЛ.



"Мы получили три важных очка. Я счастлив этому. Это была жесткая, жесткая игра. Мы улучшились во второй половине, начали контролировать игру. Я не доволен последними пяти минутами, когда мы сделали сопернику подарок. Игра заканчивается только тогда, когда судья дает свисток. Нам нужно набирать очки у себя дома, хоть это и сложно", - передает его слова ВВС.