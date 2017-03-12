Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Андрей Червиченко: учитывая отрыв и состояние конкурентов, скорее всего, де-факто "Спартак" уже чемпион

Андрей Червиченко: учитывая отрыв и состояние конкурентов, скорее всего, де-факто "Спартак" уже чемпионБывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в эксклюзивном интервью Rusfootball.info прокомментировал игру красно-белых в победном матче с «Анжи» (1:0), оценил шансы команды Карреры на чемпионство и сравнил её с конкурентами.

– Хороший матч, игра добротная, но чувствовалась некая скованность от того, что уже сегодня, в принципе, можно было решить судьбу чемпионата. Спартаковцы молодцы, Сашка Самедов молодец, гол просто замечательный забил. Конечно, есть проблемы в обороне, но на сегодняшний день «Спартак» выглядит лучше других российских команд.

– Вы говорите, что «Спартак» волновался из-за возможности решить судьбу чемпионата. Получается, он её решил?

– Нет, ещё треть чемпионата впереди. Просто отрыв и состояние преследователей дают повод говорить, что де-факто «Спартак», скорее всего, уже чемпион.

– Видна ли у команды чемпионская игра?

– Чемпионской игры у «Спартака» нет, но он выглядит в этом чемпионате лучше остальных. Это не та игра, с которой можно сказать, что это лидер российского футбола. Просто остальные выглядят ещё хуже. «Зенит» удручающе. Ну и звёзды так сходятся, что у «Спартака» залетает то, что и не должно залетать.

– Ожидали ли хорошей игры от махачкалинцев, поменявших зимой полсостава?

– Нет, я не думал, что будет что-то наподобие «Томи», а «Анжи» порадовал. Обидно, что уровень мастерства игроков ниже, чем у спартаковцев. Жиров мог перевернуть всё, но просто взял и боднул куда-то мяч в конце. Желание есть, обученности и мастерства не хватает. Но это вещи приходящие.

– Чувствовалось ли отсутствие Глушакова и Адриано?

– С Глушаковым в этом сезоне «Спартак» чувствует себя поувереннее, он придаёт стройности игре. А по поводу Адриано моё мнение не изменилось. Тот гол, который он забил «Краснодару» – я думаю, его 80% игроков, находившихся на поле, забили бы. Другие моменты он запорол бездарно. На меня этот игрок впечатления не производит, мне кажется, без него «Спартаку» даже легче и комфортнее играть. Он чуть ли не самый дорогой в команде, а в итоге только похороны моментов.

– Могли ли пригодиться «Спартаку» его бывшие игроки, ныне выступающие в «Анжи»?

– Сложно сказать, они все могли себя проявить в «Спартаке», но не проявили. На уровне «Анжи» Брызгалов, Яковлев, Прудников выглядят неплохо. Но Прудников должен забивать. Брызгалов должен спасать. Яковлев – организовывать игру. Они же на уровне «Спартака» ничего этого не делали, они никак не выделялись. Видимо, руководство сделало правильно, когда с ними рассталось.
Теги: Червиченко Спартак Анжи
Сегодня, 18:59
Напечатать
12
(2)
№12 Написал: trent (Сегодня, 19:22) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
упырь...


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№11 Написал: _бояра_ (Сегодня, 19:21) #
  • +2
  •  (2)
online

на прикорм червяк сгодится
Регистрация: 10.02.2017
№10 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:17) #
  • +2
  •  (4)
online

иди на ..., червячина жирная


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№9 Написал: golden Axe (Сегодня, 19:12) #
  • +8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
жирная целлюлитная чепердосина.свои прогоны про чемпионскую игру можешь бомжеосликам вкручивать,значит как кони за счет побед над аутсайдерами,при унылой игре и левых пенальти брали чемпионства это норма,а как Спартак привез 8 очков это слабые конкуренты joy
Регистрация: 1.02.2017
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:09) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: art83
Это когда команда забьет один гол и пытается всеми силами его удержать joy

Так Зенит и этого сделать не в состоянии.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: vlees (Сегодня, 19:08) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: art83
Цитата: Сибирячок
Эй, жиробас, расскажи ка нам , что такое чемпионская игра?

Чемпионская игра - это игра, которая приводит к чемпионству. Что не так с тобой , жирдяй?

Это когда команда забьет один гол и пытается всеми силами его удержать joy

Весь 2 тайм атаковали,я хз каким ты местом футбол смотришь,понятно что команда будет удерживать счет когда осталось играть 3 минуты,но видимо лучше проибать 1-0 как сегодня сделала позорная зенитка laughing
Регистрация: 12.01.2017
№6 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 19:08) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Без комментариев...Бредни и есть бредни...
Регистрация: 13.03.2012
№5 Написал: OgreGate (Сегодня, 19:05) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Голубопульный в обиде - в один день трахнули всех его друзей - и фека Бомжи и аул хАнжи laughing


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№4 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 19:05) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Что не так с тобой , жирдяй?

С ним все не так. И уже давно...


--------------------
Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№3 Написал: art83 (Сегодня, 19:04) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Эй, жиробас, расскажи ка нам , что такое чемпионская игра?

Чемпионская игра - это игра, которая приводит к чемпионству. Что не так с тобой , жирдяй?

Это когда команда забьет один гол и пытается всеми силами его удержать joy
Регистрация: 17.09.2010
№2 Написал: vlees (Сегодня, 19:02) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
После каждой игры журналюги тут же звонят этому клоуну и просят дать комментарий?))забейте на него,просто у него бомбит что Спартак на 1 месте
Регистрация: 12.01.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:02) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Эй, жиробас, расскажи ка нам , что такое чемпионская игра?

Чемпионская игра - это игра, которая приводит к чемпионству. Что не так с тобой , жирдяй?


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.