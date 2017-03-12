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Андрей Червиченко: учитывая отрыв и состояние конкурентов, скорее всего, де-факто "Спартак" уже чемпион (12)
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Андрей Червиченко: учитывая отрыв и состояние конкурентов, скорее всего, де-факто "Спартак" уже чемпион
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в эксклюзивном интервью Rusfootball.info прокомментировал игру красно-белых в победном матче с «Анжи» (1:0), оценил шансы команды Карреры на чемпионство и сравнил её с конкурентами.
– Хороший матч, игра добротная, но чувствовалась некая скованность от того, что уже сегодня, в принципе, можно было решить судьбу чемпионата. Спартаковцы молодцы, Сашка Самедов молодец, гол просто замечательный забил. Конечно, есть проблемы в обороне, но на сегодняшний день «Спартак» выглядит лучше других российских команд.
– Вы говорите, что «Спартак» волновался из-за возможности решить судьбу чемпионата. Получается, он её решил?
– Нет, ещё треть чемпионата впереди. Просто отрыв и состояние преследователей дают повод говорить, что де-факто «Спартак», скорее всего, уже чемпион.
– Видна ли у команды чемпионская игра?
– Чемпионской игры у «Спартака» нет, но он выглядит в этом чемпионате лучше остальных. Это не та игра, с которой можно сказать, что это лидер российского футбола. Просто остальные выглядят ещё хуже. «Зенит» удручающе. Ну и звёзды так сходятся, что у «Спартака» залетает то, что и не должно залетать.
– Ожидали ли хорошей игры от махачкалинцев, поменявших зимой полсостава?
– Нет, я не думал, что будет что-то наподобие «Томи», а «Анжи» порадовал. Обидно, что уровень мастерства игроков ниже, чем у спартаковцев. Жиров мог перевернуть всё, но просто взял и боднул куда-то мяч в конце. Желание есть, обученности и мастерства не хватает. Но это вещи приходящие.
– Чувствовалось ли отсутствие Глушакова и Адриано?
– С Глушаковым в этом сезоне «Спартак» чувствует себя поувереннее, он придаёт стройности игре. А по поводу Адриано моё мнение не изменилось. Тот гол, который он забил «Краснодару» – я думаю, его 80% игроков, находившихся на поле, забили бы. Другие моменты он запорол бездарно. На меня этот игрок впечатления не производит, мне кажется, без него «Спартаку» даже легче и комфортнее играть. Он чуть ли не самый дорогой в команде, а в итоге только похороны моментов.
– Могли ли пригодиться «Спартаку» его бывшие игроки, ныне выступающие в «Анжи»?
– Сложно сказать, они все могли себя проявить в «Спартаке», но не проявили. На уровне «Анжи» Брызгалов, Яковлев, Прудников выглядят неплохо. Но Прудников должен забивать. Брызгалов должен спасать. Яковлев – организовывать игру. Они же на уровне «Спартака» ничего этого не делали, они никак не выделялись. Видимо, руководство сделало правильно, когда с ними рассталось.
– Хороший матч, игра добротная, но чувствовалась некая скованность от того, что уже сегодня, в принципе, можно было решить судьбу чемпионата. Спартаковцы молодцы, Сашка Самедов молодец, гол просто замечательный забил. Конечно, есть проблемы в обороне, но на сегодняшний день «Спартак» выглядит лучше других российских команд.
– Вы говорите, что «Спартак» волновался из-за возможности решить судьбу чемпионата. Получается, он её решил?
– Нет, ещё треть чемпионата впереди. Просто отрыв и состояние преследователей дают повод говорить, что де-факто «Спартак», скорее всего, уже чемпион.
– Видна ли у команды чемпионская игра?
– Чемпионской игры у «Спартака» нет, но он выглядит в этом чемпионате лучше остальных. Это не та игра, с которой можно сказать, что это лидер российского футбола. Просто остальные выглядят ещё хуже. «Зенит» удручающе. Ну и звёзды так сходятся, что у «Спартака» залетает то, что и не должно залетать.
– Ожидали ли хорошей игры от махачкалинцев, поменявших зимой полсостава?
– Нет, я не думал, что будет что-то наподобие «Томи», а «Анжи» порадовал. Обидно, что уровень мастерства игроков ниже, чем у спартаковцев. Жиров мог перевернуть всё, но просто взял и боднул куда-то мяч в конце. Желание есть, обученности и мастерства не хватает. Но это вещи приходящие.
– Чувствовалось ли отсутствие Глушакова и Адриано?
– С Глушаковым в этом сезоне «Спартак» чувствует себя поувереннее, он придаёт стройности игре. А по поводу Адриано моё мнение не изменилось. Тот гол, который он забил «Краснодару» – я думаю, его 80% игроков, находившихся на поле, забили бы. Другие моменты он запорол бездарно. На меня этот игрок впечатления не производит, мне кажется, без него «Спартаку» даже легче и комфортнее играть. Он чуть ли не самый дорогой в команде, а в итоге только похороны моментов.
– Могли ли пригодиться «Спартаку» его бывшие игроки, ныне выступающие в «Анжи»?
– Сложно сказать, они все могли себя проявить в «Спартаке», но не проявили. На уровне «Анжи» Брызгалов, Яковлев, Прудников выглядят неплохо. Но Прудников должен забивать. Брызгалов должен спасать. Яковлев – организовывать игру. Они же на уровне «Спартака» ничего этого не делали, они никак не выделялись. Видимо, руководство сделало правильно, когда с ними рассталось.
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