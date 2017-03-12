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18:59
Андрей Червиченко: учитывая отрыв и состояние конкурентов, скорее всего, де-факто "Спартак" уже чемпион (12)
Андрей Червиченко: учитывая отрыв и состояние конкурентов, скорее всего, де-факто "Спартак" уже чемпион (12)
18:40
Победа имени Самеда (5)
Победа имени Самеда (5)
18:30
"Спартак" победил "Анжи" (111)
"Спартак" победил "Анжи" (111)
15:17
Анатолий Бышовец: поражение в Перми практически исключает «Зенит» из борьбы за чемпионство (22)
Анатолий Бышовец: поражение в Перми практически исключает «Зенит» из борьбы за чемпионство (22)
15:05
"Челси" интересуется Лингардом (1)
"Челси" интересуется Лингардом (1)
14:35
Чума Анене перейдет в "Кайрат" (6)
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13:36
Пермская крепость. «Амкар» и судья Турбин не дали «Зениту» забить первый гостевой гол сезона на «Звезде» (13)
Пермская крепость. «Амкар» и судья Турбин не дали «Зениту» забить первый гостевой гол сезона на «Звезде» (13)
Андрей Червиченко: у "Зенита" отобрали 3 очка, украденные у "Ростова" в 1-м круге
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в эксклюзивном интервью Rusfootball.info заявил, что «Зенит» в Перми попал в положение «Ростова» в петербургском матче 1-го круга и кадровые проблемы команды.
– «Зенит» проиграл в Перми со спорным судейским решением. Что происходит с командой, это чисто тренерская проблема?
– Нет, проблем много. Тем, кто сейчас активно кричит о том, как убили «Зенит», нужно вернуться к истине: «Не делай другим того, чего себе не пожелаешь». Рекомендую им пересмотреть матч «Зенита» против «Ростова», те украденные у «Ростова» 3 очка у «Зенита» отобрали сегодня. Где-то убудет, где-то прибудет.
Думаю, Анюков, Шатов, Юсупов, Кокорин вообще не должны играть в «Зените», они являются огромным тормозом в команде. Кардинально надо менять российскую составляющую, она настолько разнится с легионерами, что тянет назад команду.
– «Зенит» проиграл в Перми со спорным судейским решением. Что происходит с командой, это чисто тренерская проблема?
– Нет, проблем много. Тем, кто сейчас активно кричит о том, как убили «Зенит», нужно вернуться к истине: «Не делай другим того, чего себе не пожелаешь». Рекомендую им пересмотреть матч «Зенита» против «Ростова», те украденные у «Ростова» 3 очка у «Зенита» отобрали сегодня. Где-то убудет, где-то прибудет.
Думаю, Анюков, Шатов, Юсупов, Кокорин вообще не должны играть в «Зените», они являются огромным тормозом в команде. Кардинально надо менять российскую составляющую, она настолько разнится с легионерами, что тянет назад команду.
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