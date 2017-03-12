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Андрей Червиченко: у "Зенита" отобрали 3 очка, украденные у "Ростова" в 1-м круге

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в эксклюзивном интервью Rusfootball.info заявил, что «Зенит» в Перми попал в положение «Ростова» в петербургском матче 1-го круга и кадровые проблемы команды.

– «Зенит» проиграл в Перми со спорным судейским решением. Что происходит с командой, это чисто тренерская проблема?

– Нет, проблем много. Тем, кто сейчас активно кричит о том, как убили «Зенит», нужно вернуться к истине: «Не делай другим того, чего себе не пожелаешь». Рекомендую им пересмотреть матч «Зенита» против «Ростова», те украденные у «Ростова» 3 очка у «Зенита» отобрали сегодня. Где-то убудет, где-то прибудет.

Думаю, Анюков, Шатов, Юсупов, Кокорин вообще не должны играть в «Зените», они являются огромным тормозом в команде. Кардинально надо менять российскую составляющую, она настолько разнится с легионерами, что тянет назад команду.
Теги: Зенит Амкар Червиченко
Сегодня, 19:05
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18
(6)
№18 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 19:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
utekay

Костик, долбишься под хвостик.
Ты мне не интересен. Тьфу.

Отсоси у режименьетчика или дай в рот ему, что ли...


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№17 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avlasov1981
Ты на матч спартак -ростов посмотри и краснодар тоже вспомни

по иванову есть что сказать?
Цитата: utekay
больная тема, вафел?

нюх-нюх,иди ка ты лучше под свой коврик и не заводи меня.по-хорошему срули,а то опять скулить будешь.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№16 Написал: olegan кениг (Сегодня, 19:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avlasov1981
Цитата: К.А.
Цитата: ТАНЯ ГАЙКА
Какая разница отобрали или нет ,играть нужно ,а сегодняшний Зенит не играет,а мучается на поле.

так что на счет матча с ростовом?з.ы. а червиченко чмо.

Ты на матч спартак -ростов посмотри и краснодар тоже вспомни bowtie

Цитата: anatolik189
А чё этот жиртрест ни слова не сказал про матч со Спартаком????Там ведь судейство было ваще отстойным и Зениту победу сделали!

Насколько надо быть кастрюлеголовым, что бы такую куету написать

Песчинки вы видите всегда,а вот бревна не замечаете никогда!
Регистрация: 19.03.2011
№15 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Алексей2010
отсосите

Цитата: Алексей2010
Миньетные

больная тема, вафел?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№14 Написал: avlasov1981 С-Пб (Сегодня, 19:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
Цитата: ТАНЯ ГАЙКА
Какая разница отобрали или нет ,играть нужно ,а сегодняшний Зенит не играет,а мучается на поле.

так что на счет матча с ростовом?з.ы. а червиченко чмо.

Ты на матч спартак -ростов посмотри и краснодар тоже вспомни bowtie

Цитата: anatolik189
А чё этот жиртрест ни слова не сказал про матч со Спартаком????Там ведь судейство было ваще отстойным и Зениту победу сделали!

Насколько надо быть кастрюлеголовым, что бы такую куету написать
Регистрация: 16.04.2016
№13 Написал: trent (Сегодня, 19:20) #
  • +3
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online
Болеет за:
«Спартак»
ипать, жирный вылез...поржал... smile smile


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№12 Написал: дин провинция (Сегодня, 19:20) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Skyline
не видел этого гандона турбина 4 года. со времен его обсера в нижнем
надеюсь больше эта тварь суди ть не будет. ибо это не уровень даже любительской лиги.
а проиграли из за безорбрразной собственной игры



Ты сам то понял что написал?? Вы бомжи как бабы,все ищите виноватых - -- ""Женщина всегда права! Она не права, только когда виновата. Но разве она виновата, что всегда права?!""


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Я просто охуел,когда мой клуб свалился в ФНэл...
Регистрация: 12.04.2015
№11 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:17) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ТАНЯ ГАЙКА
Какая разница отобрали или нет ,играть нужно ,а сегодняшний Зенит не играет,а мучается на поле.

так что на счет матча с ростовом?з.ы. а червиченко чмо.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№10 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 19:16) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
А чё этот жиртрест ни слова не сказал про матч со Спартаком????Там ведь судейство было ваще отстойным и Зениту победу сделали!
Регистрация: 2.04.2012
№9 Написал: MIG Piter (Сегодня, 19:16) #
  • -6
  •  (10)

Цитата: Алексей2010
Ну что уважаемые питерцы,

а он ничего особого - то и не сказал - не вижу причин истерить..
это у свиней начинаются припадки, если Червиченко правду матку начинает о Спартаке говорить.


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№8 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 19:15) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ТАНЯ ГАЙКА
акая разница отобрали или нет ,играть нужно ,а сегодняшний Зенит не играет,а мучается на поле.

Танечка, все бы такие как ВЫ, в Питере были б!!!


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№7 Написал: _бояра_ (Сегодня, 19:14) #
  • +2
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online

Цитата из кино: Какая отвратительная рожа....
Регистрация: 10.02.2017
№6 Написал: OgreGate (Сегодня, 19:14) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
laughing
Червяк хорош для домохозяек и слушателей радио Орлов. Но многие видели сегодня матч на стадионе Звезда - и видели, как судорожно вытаскивал воротчик голубого клуба проходы один на один, и как возили мордо по искусственному газону клуб голожопых болельщиков, которые весь второй тайм играли фактически на отбой. Статистика ударов в створ уже говорит, кто был ближе к победе - оба одинаково.
Червяк превратился в в опарыша, ему теперь естественный цвет опарышей - белый, цвет тухлятины - синий и бледно-синий - к лицу. Хотя, у него, как и у любого запитераста - кругом жопа


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№5 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:14) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
не видел этого гандона турбина 4 года. со времен его обсера в нижнем
надеюсь больше эта тварь суди ть не будет. ибо это не уровень даже любительской лиги.
а проиграли из за безорбрразной собственной игры


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№4 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 19:12) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Миньетные мрази...


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№3 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 19:12) #
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Какая разница отобрали или нет ,играть нужно ,а сегодняшний Зенит не играет,а мучается на поле.
Регистрация: 15.06.2016
№2 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 19:09) #
  • +5
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну что уважаемые питерцы, отсосите у червя!
Жду Ваших особо культурных комментов или, хотя бы, минусов, что ли.......


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№1 Написал: vlees (Сегодня, 19:06) #
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как же он заeбал
Регистрация: 12.01.2017
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