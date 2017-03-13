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Фернандо: Зе Луиш забивает важные мячи, и он еще много раз нам поможет

Полузащитник "Спартака" Фернандо прокомментировал эпизод в матче с "Анжи" (1:0) с участием нападающего Зе Луиша. В одной из атак в конце матча у форварда была возможность отдать пас Промесу, но вместо этого он неудачно взял игру на себя.

"Право нападающего делать так, как он считает нужным. И Зе Луиш, и Попов, и Промес имеют свободу творчества, чтобы идти в обводку. В целом это идёт на пользу команде.

Нападающие ведь всегда хотят забивать. Это их внутренний голос. Он даже у меня есть, хотя я опорный полузащитник. Вся команда поддерживает Зе Луиша. Он в других матчах забивал очень важные мячи. И он ещё много раз нам поможет", - цитирует Фернандо "Чемпионат".
Теги: Спартак Фернандо Зе Луиш
Сегодня, 10:29
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№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:12) #
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Цитата: Св.Ин v.2
Зе всегда вкатывается в сезон со скрипом, так что ничего страшного. Игра, две, забъет -и вот он наш любимый Зе. Кстати и вчера он был неплох, видно, что готов рвать всех, но надо чуть поднабрать кондиций....

Это не кондиции - это игровой тонус, которого вчера и Промесу недоставало.

Но все это, действительно, пройдет за пару игр. А физика у всех просто прекрасная - давно такой не наблюдалось. Особенно после такого перерыва.
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 10:52) #
  • 0
  •  (2)
online

Зе всегда вкатывается в сезон со скрипом, так что ничего страшного. Игра, две, забъет -и вот он наш любимый Зе. Кстати и вчера он был неплох, видно, что готов рвать всех, но надо чуть поднабрать кондиций....
Регистрация: 5.03.2017
№4 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 10:50) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Да не шло у Зе вчера,такое бывает.Хорошо что не шло с Анжи!Да и Промес не тот был совсем которого мы знаем...Все будет норм.
Регистрация: 3.11.2016
№3 Написал: Академия (Сегодня, 10:48) #
  • +1
  •  (3)
online

смотрел вчера матч Спартака и недоумевал. Почему поле у Спартака в таком идеальном состоянии, а у нас огород, климат то практически одинаковый? Почему они играют на своем поле, а нас постоянно выбрасывают из Казань арены? Почему качество игры, комбинации, пас, все лучше чем у нас? Одни вопросы и ни одного ответа. Хави на вопросы отвечает, так, что лучше бы и не спршивали. Ни какой информации, тупо поверхностный ответ. Во что играют, куда стремятся? Для кого у нас в Казани футбол?
Регистрация: 20.06.2016
№2 Написал: SP-M (Сегодня, 10:46) #
  • -3
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болелы не простят если так дальше будет.
Регистрация: 10.02.2017
№1 Написал: Батька (Сегодня, 10:35) #
  • +2
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Да не кто не спорит что он молодец, ПРИНЕС МНОГО ПОЛЬЗЫ .... но надо как то не жадничать ) а отдавать ... после его "обводки" пошла атака Анжи и если честно было чувство что все приплыли сейчас сравняют ... хорошо что разобрались защитники !!

А мог бы отдать Промесу и там 1 в 1 , 99% что гол !! 2-0 и все ....
Регистрация: 9.09.2016
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