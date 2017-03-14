"ПСЖ" намерен добиться наказания арбитра Дениза Айтекина

"ПСЖ" подал протест в УЕФА на работу главного арбитра ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (1:6) Дениза Айтекина, информирует Marca.



Сообщается, что французский клуб не будет опротестовывать результат встречи, но требует, чтобы судья был наказан. Напомним, арбитр назначил спорный пенальти в ворота "ПСЖ" за фол на Луисе Суаресе в концовке встречи.