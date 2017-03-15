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Защитник "Лестера": мы примем любой результат жеребьевки

Защитник "Лестера" Уэс Морган заявил, что команда примет любой результат жеребьевки в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Невероятно! Я до сих пор не могу в это поверить. Мы новички в Лиге чемпионов и не ожидали, что пройдем так далеко. Это один из величайших дней в истории клуба. Не уверен, что подобное когда-либо повторится.

Мы доказали, что многие люди ошибались насчет нас, и снова сделали невозможное. Это фантастический вечер для "Лестера". Жеребьевка? Мы примем любой результат", - цитирует Моргана официальный сайт УЕФА.
Теги: Лестер
Сегодня, 09:31
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