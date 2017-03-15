Евгений Муравьев: банкротство – самый правильный сценарий для "Динамо"

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев рассказал о том, как обстоят дела с финансами в клубе.– Поиск акционеров идет активный. У нас пока есть только гарантированные спонсорским контрактом деньги ВТБ, а их недостаточно для покрытия бюджета.– Это был самый простой и самый правильный сценарий с точки зрения экономической целесообразности. Но не спортивной.– В любой момент один из кредиторов, перед которым мы несем обязательства, может взять и отменить договоренности и подать в суд на банкротство. Но если говорить об инициативе банкротства со стороны клуба, то такой сценарий больше невозможен.– Пока ситуация еще висит в воздухе.— Я работаю не только в футбольном клубе, но и в обществе "Динамо", и задача поиска спонсоров касается и меня. Но она сложная: спонсоров крайне тяжело найти и для "Динамо", и для кого-то еще. Их сегодня просто нет. Другое дело, что надо вести эту работу в более широком смысле. Искать другие варианты сотрудничества, партнерство. Здесь процесс достаточно серьезный и долгий.