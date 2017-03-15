Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
03:12
Каспер Шмейхель стал первым вратарем, кто отбил два пенальти в двух матчах плей-офф Лиги чемпионов (1)
Каспер Шмейхель стал первым вратарем, кто отбил два пенальти в двух матчах плей-офф Лиги чемпионов (1)
02:06
Каспер Шмейхель и Пауло Дибала признаны УЕФА лучшими игроками в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов
Каспер Шмейхель и Пауло Дибала признаны УЕФА лучшими игроками в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов
Вчера 23:42
Владимир Левитин: Луческу говорит, что при судействе московских арбитров "Зенит" потерял много очков? В какой-то степени он прав (11)
Владимир Левитин: Луческу говорит, что при судействе московских арбитров "Зенит" потерял много очков? В какой-то степени он прав (11)
Вчера 23:19
Дмитрий Селюк: юристы Ерёменко раскручивают ЦСКА на деньги (4)
Дмитрий Селюк: юристы Ерёменко раскручивают ЦСКА на деньги (4)
Вчера 23:19
Павел Гусев: моменты создаем, но не можем забить
Павел Гусев: моменты создаем, но не можем забить
Вчера 22:44
Луис Энрике может вернуться в "Рому"
Луис Энрике может вернуться в "Рому"
Вчера 22:30
Яя Туре: люди ждут, когда "Манчестер Сити" потерпит неудачу (1)
Яя Туре: люди ждут, когда "Манчестер Сити" потерпит неудачу (1)
Вчера 22:21
Марко Симич провёл первую тренировку в "Ростове" (1)
Марко Симич провёл первую тренировку в "Ростове" (1)
Вчера 22:13
"Лестер" - "Севилья": стартовые составы
"Лестер" - "Севилья": стартовые составы
Вчера 21:45
16-летний Арнор Гудьонсен подписал контракт с "Суонси" (1)
16-летний Арнор Гудьонсен подписал контракт с "Суонси" (1)
Евгений Муравьев: банкротство – самый правильный сценарий для "Динамо"
Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев рассказал о том, как обстоят дела с финансами в клубе.
– Осенью прошлого года вы говорили, что у "Динамо" есть два пути: банкротство или новый акционер.
– Поиск акционеров идет активный. У нас пока есть только гарантированные спонсорским контрактом деньги ВТБ, а их недостаточно для покрытия бюджета.
– Процедура банкротства все еще возможна? Вы ее держите в голове как один из возможных сценариев?
– Это был самый простой и самый правильный сценарий с точки зрения экономической целесообразности. Но не спортивной.
– На данный момент он еще вероятен?
– В любой момент один из кредиторов, перед которым мы несем обязательства, может взять и отменить договоренности и подать в суд на банкротство. Но если говорить об инициативе банкротства со стороны клуба, то такой сценарий больше невозможен.
– Как разрешилась ситуация с долгами перед кипрским фондом, который связывают с экс-президентом "Динамо" Борисом Ротенбергом? Были достигнуты конкретные договоренности по срокам, процентам?
– Пока ситуация еще висит в воздухе.
— Вы имеете отношение к поиску новых спонсоров или не занимаетесь этим?
— Я работаю не только в футбольном клубе, но и в обществе "Динамо", и задача поиска спонсоров касается и меня. Но она сложная: спонсоров крайне тяжело найти и для "Динамо", и для кого-то еще. Их сегодня просто нет. Другое дело, что надо вести эту работу в более широком смысле. Искать другие варианты сотрудничества, партнерство. Здесь процесс достаточно серьезный и долгий.
Чемпионат
– Осенью прошлого года вы говорили, что у "Динамо" есть два пути: банкротство или новый акционер.
– Поиск акционеров идет активный. У нас пока есть только гарантированные спонсорским контрактом деньги ВТБ, а их недостаточно для покрытия бюджета.
– Процедура банкротства все еще возможна? Вы ее держите в голове как один из возможных сценариев?
– Это был самый простой и самый правильный сценарий с точки зрения экономической целесообразности. Но не спортивной.
– На данный момент он еще вероятен?
– В любой момент один из кредиторов, перед которым мы несем обязательства, может взять и отменить договоренности и подать в суд на банкротство. Но если говорить об инициативе банкротства со стороны клуба, то такой сценарий больше невозможен.
– Как разрешилась ситуация с долгами перед кипрским фондом, который связывают с экс-президентом "Динамо" Борисом Ротенбергом? Были достигнуты конкретные договоренности по срокам, процентам?
– Пока ситуация еще висит в воздухе.
— Вы имеете отношение к поиску новых спонсоров или не занимаетесь этим?
— Я работаю не только в футбольном клубе, но и в обществе "Динамо", и задача поиска спонсоров касается и меня. Но она сложная: спонсоров крайне тяжело найти и для "Динамо", и для кого-то еще. Их сегодня просто нет. Другое дело, что надо вести эту работу в более широком смысле. Искать другие варианты сотрудничества, партнерство. Здесь процесс достаточно серьезный и долгий.
Чемпионат
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.