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Евгений Муравьев: банкротство – самый правильный сценарий для "Динамо"

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев рассказал о том, как обстоят дела с финансами в клубе.

– Осенью прошлого года вы говорили, что у "Динамо" есть два пути: банкротство или новый акционер.

– Поиск акционеров идет активный. У нас пока есть только гарантированные спонсорским контрактом деньги ВТБ, а их недостаточно для покрытия бюджета.

– Процедура банкротства все еще возможна? Вы ее держите в голове как один из возможных сценариев?

– Это был самый простой и самый правильный сценарий с точки зрения экономической целесообразности. Но не спортивной.

– На данный момент он еще вероятен?

– В любой момент один из кредиторов, перед которым мы несем обязательства, может взять и отменить договоренности и подать в суд на банкротство. Но если говорить об инициативе банкротства со стороны клуба, то такой сценарий больше невозможен.

– Как разрешилась ситуация с долгами перед кипрским фондом, который связывают с экс-президентом "Динамо" Борисом Ротенбергом? Были достигнуты конкретные договоренности по срокам, процентам?

– Пока ситуация еще висит в воздухе.

— Вы имеете отношение к поиску новых спонсоров или не занимаетесь этим?

— Я работаю не только в футбольном клубе, но и в обществе "Динамо", и задача поиска спонсоров касается и меня. Но она сложная: спонсоров крайне тяжело найти и для "Динамо", и для кого-то еще. Их сегодня просто нет. Другое дело, что надо вести эту работу в более широком смысле. Искать другие варианты сотрудничества, партнерство. Здесь процесс достаточно серьезный и долгий.

Чемпионат
Теги: Динамо Муравьев
Сегодня, 11:38
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14
(1)
№14 Написал: паровоз (Сегодня, 12:54) #
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Деньги пустить на детский футбол. БЕСПЛАТНЫЕ секции и поля должны быть в каждой деревне. Ввести футбол в школьную программу. Сделать школьный чемпионат. Это правильный подход.
по-моему это заявляла одна известная компания лет 10 назад! и это была не РЖД!
Регистрация: 25.06.2016
№13 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Саня1589
Цитата: dreamcatcher
Должны утонуть все, которые живут за государственные деньги. Без вариантов!
Надо ввести постепенный ЗАПРЕТ финансирования команд из бюджетов любых уровней. Ввести драконовские наказания - нашли государственны рубль - нах с пляжа! Сразу и зарплаты придут в норму и агентов поубавится. Появятся настоящие футболисты и настоящий футбол.

ага, а кто играть то будет??? куда не глянь, везде одни и теже - либо леги, либо те, кто еще с 26 года бегает...


Просрано наследие Советского футбола.
Просраны все достижения Советской спортивной школы, и футбольной, в том числе.
Просрана вся система подготовки футболистов- от районных соревнований- до республиканских, от футбольных секций- до СДЮСШОР и школ при Клубах.
Просрано всё.
Вместо Специалистов- манагеры.
Вместо футболистов- паспорта.
Вместо чести- контракты.

Вот как Рейнгольд Зене предлагал революцию, так и в нашем Футболе- нет времени уже для реформ, нужны кардинальные чрезвычайные меры.

Вплоть до отказа от ежегодных розовых влажных мечт о мифических финалах ЛигЧемпионов, а год за годом тотальная концентрация на воспитании собственных игроков с обкаткой наработок на международных соревнованиях..

Да, возможно, временно пришлось бы спуститься до уровня Чемпионатов Армении или Словакии..
И то- не факт.

При этом , необходим временный отказ от легионеров, либо драконовский лимит типа 9+2 ,не более.
При этом, необходимо регулирование зарплат футболистов для искоренения вот этой гнили с названием Паспортное преимущество.
Школы Тренеров- также должны подлежать реформированию на соответствие выпускников своей задаче, тк сейчас Сертификат Тренера может получить ктокомунелень- и - кто- все-эти-люди.

Возрождение детского футбола.

Таким обращом, мы видим, что по масштабности Задача тянет не менее, чем на Госпрограмму.

Но.

Мы же знаем)))), что футбол- это не ,скажем, металлургическая промышленность..
Футбол- это ШОУ..
Шоу..
))))
Где крутятся Большие и Очень Большие Деньги..

Ну, и кто же рискнёт разрушить столь сладкую и безконтрольную кормуху?

И с другой стороны, где это видано, чтобы Государство на уровне Госпрограммы вкладывало деньги в ШОУ, В БАЛАГАН, В ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, В ФилиппаКиркорова?

Ребятушки.. Круг в нашем футболе - ЗАМКНУТ.))


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№12 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 12:43) #
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online

Цитата: Саня1589
ага, а кто играть то будет??? куда не глянь, везде одни и теже - либо леги, либо те, кто еще с 26 года бегает...

Это потому что гос деньги пилят в клубах хитрожопые ребята. Им не надо ничего кроме кормушки. Эту кормушку надобно отоборать. Деньги пустить на детский футбол. БЕСПЛАТНЫЕ секции и поля должны быть в каждой деревне. Ввести футбол в школьную программу. Сделать школьный чемпионат. Это правильный подход.
До сих пор ничего не делают только потому что кто же будет рубить сук на котором сидит? Нужен хороший пинок.
Регистрация: 28.05.2014
№11 Написал: паровоз (Сегодня, 12:39) #
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Цитата: dreamcatcher
Цитата: паровоз
сколько еще нужно команд утопить? когда они нажрутся-то?

Должны утонуть все, которые живут за государственные деньги. Без вариантов!
Надо ввести постепенный ЗАПРЕТ финансирования команд из бюджетов любых уровней. Ввести драконовские наказания - нашли государственны рубль - нах с пляжа! Сразу и зарплаты придут в норму и агентов поубавится. Появятся настоящие футболисты и настоящий футбол.

то есть денюжки на условный Локо можно будет пустить на озеленение территории? зеленый такой островок в Тихом! согласен на предложенный Вами ЗАПРЕТ при условии, что казнокрадство будет расстрельной статьей (приравнять к госизмене) и снять на Руси мараторий на утилизацию!
Регистрация: 25.06.2016
№10 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 12:36) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Пивовед
Так что, к силовикам , как возмущается соседний пользователь, нынешнее Динамо , как футбольный клуб, отношения не имеет.

ФСО Динамо является владельцем ФК Динамо Москва. Нечего пургу гнать. Кто входит в состав ФСО сам посмотришь.
Регистрация: 19.10.2008
№9 Написал: Саня1589 (Сегодня, 12:27) #
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Цитата: dreamcatcher
Должны утонуть все, которые живут за государственные деньги. Без вариантов!
Надо ввести постепенный ЗАПРЕТ финансирования команд из бюджетов любых уровней. Ввести драконовские наказания - нашли государственны рубль - нах с пляжа! Сразу и зарплаты придут в норму и агентов поубавится. Появятся настоящие футболисты и настоящий футбол.

ага, а кто играть то будет??? куда не глянь, везде одни и теже - либо леги, либо те, кто еще с 26 года бегает...
Регистрация: 27.01.2017
№8 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 12:19) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: паровоз
сколько еще нужно команд утопить? когда они нажрутся-то?

По средствам надо жить, а не Кокориных с Вальбуена покупать. Динамо наступает на одни и те же грабли. Были португальцы, потом опять решили потратиться...
Глупое руководство, итог мы видим....
Регистрация: 6.01.2006
№7 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 12:17) #
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online

Цитата: паровоз
сколько еще нужно команд утопить? когда они нажрутся-то?

Должны утонуть все, которые живут за государственные деньги. Без вариантов!
Надо ввести постепенный ЗАПРЕТ финансирования команд из бюджетов любых уровней. Ввести драконовские наказания - нашли государственны рубль - нах с пляжа! Сразу и зарплаты придут в норму и агентов поубавится. Появятся настоящие футболисты и настоящий футбол.
Регистрация: 28.05.2014
№6 Написал: паровоз (Сегодня, 12:12) #
  • -2
  •  (4)

сколько еще нужно команд утопить? когда они нажрутся-то?
Регистрация: 25.06.2016
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:00) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
Когда всё украли, то банкротство лучший вариант. некуда и некому возвращать украденное. Перерегистрируют "Динамо Москва" в "Динамо-Москва". И можно снова воровать.


А и без того- юридическое название клуба сегодня АО " Футбольный клуб"Динамо-Москва""
Даже они умцдрились комуто продать своё подлинное имя..
Наверное, Спортобществу Динамо.

Наверное..

Так что, к силовикам , как возмущается соседний пользователь, нынешнее Динамо , как футбольный клуб, отношения не имеет.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№4 Написал: imaginary (Сегодня, 11:57) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
и что
привет втордив? или сначала кфк?
Регистрация: 7.02.2010
№3 Написал: sergey3709 (Сегодня, 11:51) #
  • +2
  •  (2)

Обокрали самих силовиков, такие дела...
Регистрация: 26.01.2017
№2 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 11:47) #
  • 0
  •  (4)

Когда всё украли, то банкротство лучший вариант. некуда и некому возвращать украденное. Перерегистрируют "Динамо Москва" в "Динамо-Москва". И можно снова воровать.
Регистрация: 7.03.2016
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 11:41) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Пи.доры,Торпедо развалили счас Дигамо хотят....
Регистрация: 3.11.2016
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