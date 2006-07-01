"Монако" выбил "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Монако" на своем поле обыграл "Манчестер Сити" и за счет голов на чужом поле вышел в следующую стадию турнира.



Лига чемпионов. 1/8 финала



Матч 1 - 3:5



"Монако" - "Манчестер Сити" - 3:1



Голы: Мбаппе, 8, Фабино, 29, Бакайоко, 77 - Сане, 71.



"Монако": Субашич, Менди, Жемерсон, Раджи (Туре, 70), Сидибе, Лемар, Бакайоко, Фабиньо, Мбаппе (Моутиньо, 81), Жермен (Дирар, 89), Силва.



"Манчестер Сити": Кабальеро, Клиши (Ихеаначо, 84), Коларов, Стоунс, Санья, Фернандиньо, Сильва, Де Брёйне, Стерлинг, Сане, Агуэро.



Предупреждения: Санья, 11, Де Брёйне, 58, Бакайоко, 59, Стерлинг, 74.