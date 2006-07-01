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"Монако" выбил "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Монако" на своем поле обыграл "Манчестер Сити" и за счет голов на чужом поле вышел в следующую стадию турнира.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Матч 1 - 3:5

"Монако" - "Манчестер Сити" - 3:1

Голы: Мбаппе, 8, Фабино, 29, Бакайоко, 77 - Сане, 71.

"Монако": Субашич, Менди, Жемерсон, Раджи (Туре, 70), Сидибе, Лемар, Бакайоко, Фабиньо, Мбаппе (Моутиньо, 81), Жермен (Дирар, 89), Силва.

"Манчестер Сити": Кабальеро, Клиши (Ихеаначо, 84), Коларов, Стоунс, Санья, Фернандиньо, Сильва, Де Брёйне, Стерлинг, Сане, Агуэро.

Предупреждения: Санья, 11, Де Брёйне, 58, Бакайоко, 59, Стерлинг, 74.
Теги: Манчестер Сити Монако
Сегодня, 00:36
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54
(3)
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№54 Написал: Dragon (Сегодня, 01:47) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ювентус»
Star
ну ты это, заходи если что))только вот не знаю как тебе это удастся или нет, после хоккея))
Регистрация: 28.02.2017
№53 Написал: Star (Сегодня, 01:43) #
  • -3
  •  (3)

Dragon,
vlees^^,
чмакайтесь в дёсны дальше, хавроньи, я ушёл laughing
Регистрация: 15.03.2017
№52 Написал: Dragon (Сегодня, 01:41) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Star
Копа это да, ваша особая Гордость))) Единственный еврокубок

вы даже там умудрились отскочить и проехать на дурика,можно же хоть что то выиграть в честной борьбе?не зря у вас тренер был КВНщиком,сплошное Шапито,Масляков самая подходящая кандидатура-весело,дешево и еврей,для Гинера кошернее не найти))

Цитата: Star
купили уже. 5 НЕГРОВ по Тарасовке бегают

а вы полтора joy
Регистрация: 28.02.2017
№51 Написал: vlees^^ (Сегодня, 01:38) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Star
Цитата: vlees^^
,мы та летом купим нормальных игроков для участия в лч

купили уже. 5 НЕГРОВ по Тарасовке бегают laughing

Кто где бегает та?Один уже в 1 игре гол забил:)А ваше дно перекаченное даже мяч не может принять joy Уверен у нас пацан который зажигал на кубке африки молодежном сильнее всей вашей линии нападения,да даже Давыдов посильнее смотрится чем Траонаре joy
Регистрация: 15.03.2017
№50 Написал: Star (Сегодня, 01:36) #
  • -4
  •  (4)

Цитата: vlees^^
,мы та летом купим нормальных игроков для участия в лч

купили уже. 5 НЕГРОВ по Тарасовке бегают laughing
Регистрация: 15.03.2017
№49 Написал: vlees^^ (Сегодня, 01:34) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SPV
Цитата: vlees^^
4 палый банкрот сейчас все силы бросит чтобы занять 2 место,только зачем?

Думаю Зенит не отдаст в итоге,дважды подряд мимо двойки не верится

Ну у них график полегче,короче сейчас будет борьба 2 кабинетов за 2 место)Хочу чтобы Краснодар их обогнал и кабинеты играли бы за копейки в ле,Гинер сразу продаст всех игроков чтобы не скатиться до уровня Томи
Регистрация: 15.03.2017
№48 Написал: Star (Сегодня, 01:34) #
  • -4
  •  (4)

Цитата: Dragon
даже Копу

Копа это да, ваша особая Гордость))) Единственный еврокубок laughing
Регистрация: 15.03.2017
№47 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:32) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees^^
4 палый банкрот сейчас все силы бросит чтобы занять 2 место,только зачем?

Думаю Зенит не отдаст в итоге,дважды подряд мимо двойки не верится
Регистрация: 2.02.2012
№46 Написал: Dragon (Сегодня, 01:30) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Star
вас Интер 5 раз дрючил, вам ли не знать его немотивированность)))

вас тоже немало шпилил,но разок поддался,а вы и рады крошкам с барского стола,да что там ЛЧ,вы даже Копу не смогли выиграть в честной борьбе,отскочили за счет ливня,все у вас на дурика))
Регистрация: 28.02.2017
№45 Написал: Star (Сегодня, 01:29) #
  • -4
  •  (4)

Цитата: sanyapytilin
в каком году из группы выходили последний раз?

Давненько они не выходили)))

Лига Чемпионов УЕФА 2012/13 - Группа G - 4-е место
Лига Чемпионов УЕФА 2010/11 - Группа F - 3-е место
Лига Чемпионов УЕФА 2008/09 - Третий квалификационный раунд
Лига Чемпионов УЕФА 2007/08 - Третий отборочный раунд
Лига Чемпионов УЕФА 2006/07 - Группа B - 3-е место
Лига Чемпионов УЕФА 2002/03 - Групповой раунд 1, группа B - 4-е место
Лига Чемпионов УЕФА 2001/02 - Групповой раунд 1, группа H - 4-е место
Лига Чемпионов УЕФА 2000/01 - Групповой раунд 2, группа C - 4-е место
Лига Чемпионов УЕФА 1999/00 - Групповой раунд 1, группа G - 3-е место
Лига Чемпионов УЕФА 1998/99 - Группа C - 3-е место
Лига Чемпионов УЕФА 1997/98 - Второй отборочный раунд
Лига Чемпионов УЕФА 1995/96 - 1/4 финала
Лига Чемпионов УЕФА 1994/95 - Группа B - 3-е место
Лига Чемпионов УЕФА 1993/94 - Группа A - 3-е место
Регистрация: 15.03.2017
№44 Написал: vlees^^ (Сегодня, 01:29) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
4 палый банкрот сейчас все силы бросит чтобы занять 2 место,только зачем?
Регистрация: 15.03.2017
№43 Написал: Star (Сегодня, 01:27) #
  • -4
  •  (4)

Цитата: Dragon
за счет немотивированного Интера

вас Интер 5 раз дрючил, вам ли не знать его немотивированность)))
Регистрация: 15.03.2017
№42 Написал: Dragon (Сегодня, 01:25) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Star
про Кошице не забывай, клоун )))

Вардар не снится тебя Сашко?)
Цитата: Star
Не тряси песочком из 90-х, смешно даже

вам и трясти нечем уже,все гривы выпали как у Онопки,а Песчанка заросла бурьяном)

Цитата: sanyapytilin
В кубке царя Николая II вы вообще впоряде были)))

это лучше чем гонять мячик Лейб гвардейцам под окнами царя Гороха smile
Регистрация: 28.02.2017
№41 Написал: vlees^^ (Сегодня, 01:22) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
ватутинские такие смешные,самый слабый клуб в лч за последние лет 5,2 или 3 победы,плюс самый слабый вратарь в лч играет за них,надеюсь Краснодар догонит вас и не даст вам снова попасть в лч,мы та летом купим нормальных игроков для участия в лч,а у вас опять будут играть Оланаре и Игнашевичи и позорить весь Российский футбол.Даже на лч у вас полупустой стадион и поле уровня томи
Регистрация: 15.03.2017
№40 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:21) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Dragon
Цитата: Star
Цитата: Dragon
у нас никогда и не скрывали отношения к говночашке

Пока команда Дмитрия Аленичева пыталась забить АЕК хотя бы один мяч, на трибунах праздновали возвращение в еврокубки.

Но возвращение это получилось недолгим. После матча, проигранного со счетом 0:1, футболисты «Спартака» подошли к трибунам, но болельщики этот жест не оценили.С центральных трибун на поле летели шарфы, а один раз в сторону игроков была отправлена бутылка. laughing

лучше вспомни после Мольде когда после 4:0 шарфики кидали в море,но они не тонули))

Цитата: sanyapytilin
Цитата: Dragon
Цитата: Star
Вам о группе мечтать только. Вы резкие и быстрые как понос, сразу вылетаете

у нас никогда и не скрывали отношения к говночашке,посмотрим как цска будет барахтаться в этой канализации))

А в ЛЧ в каком году последний раз из группы выходили?))))))))))))))
Ага, не скрывали, с Аяксом жопу рвали, пока на Порто не попали и упс, 3-10 царство

мы не просто выходили,а с максимальным кол-вом очков.не то что вы на четырех маслах вползали,так что зря ты спросил об этом stuck_out_tongue_winking_eye

В кубке царя Николая II вы вообще впоряде были)))
А уж при динозаврах, я вообще молчу, лучшие...
Адам еще капитаном вашим был, а потом Каин в Зенит перешел...эх, времена были.
Регистрация: 6.01.2006
№39 Написал: Star (Сегодня, 01:19) #
  • -6
  •  (6)

Dragon,
про Кошице не забывай, клоун )))

Не тряси песочком из 90-х, смешно даже smiley
Регистрация: 15.03.2017
№38 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:19) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Умник, в каком году из группы выходили последний раз?

Ну будем надеяться все же в крайний blush
Регистрация: 2.02.2012
№37 Написал: Dragon (Сегодня, 01:17) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Star
Цитата: Dragon
у нас никогда и не скрывали отношения к говночашке

Пока команда Дмитрия Аленичева пыталась забить АЕК хотя бы один мяч, на трибунах праздновали возвращение в еврокубки.

Но возвращение это получилось недолгим. После матча, проигранного со счетом 0:1, футболисты «Спартака» подошли к трибунам, но болельщики этот жест не оценили.С центральных трибун на поле летели шарфы, а один раз в сторону игроков была отправлена бутылка. laughing

лучше вспомни после Мольде когда после 4:0 шарфики кидали в море,но они не тонули))

Цитата: sanyapytilin
Цитата: Dragon
Цитата: Star
Вам о группе мечтать только. Вы резкие и быстрые как понос, сразу вылетаете

у нас никогда и не скрывали отношения к говночашке,посмотрим как цска будет барахтаться в этой канализации))

А в ЛЧ в каком году последний раз из группы выходили?))))))))))))))
Ага, не скрывали, с Аяксом жопу рвали, пока на Порто не попали и упс, 3-10 царство

мы не просто выходили,а с максимальным кол-вом очков.не то что вы на четырех маслах вползали,так что зря ты спросил об этом stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 28.02.2017
№36 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:15) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тренерская команда Монако однако, ждет Жардима в свои ряды походу Барселона
Регистрация: 2.02.2012
№35 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:15) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Смотрящий
Цитата: Star
ваши


FOURTH FOREVER

Умник, в каком году из группы выходили последний раз?
Регистрация: 6.01.2006
№34 Написал: Dragon (Сегодня, 01:13) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: sanyapytilin
Озвучь достижения. После нашей 1/4 ЛЧ что у вас было?

Полуфинал был,а ваша 1.4 за счет немотивированного Интера как и говночашка,где дубли Астон Виллы и Пармы обыграли,когда все мотивированные по трешке Конифею прилетает,в любом случае в ЛЧ(КЧ) вы лижите пятки Спартаку
Регистрация: 28.02.2017
№33 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:13) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Dragon
Цитата: Star
Вам о группе мечтать только. Вы резкие и быстрые как понос, сразу вылетаете

у нас никогда и не скрывали отношения к говночашке,посмотрим как цска будет барахтаться в этой канализации))

А в ЛЧ в каком году последний раз из группы выходили?))))))))))))))
Ага, не скрывали, с Аяксом жопу рвали, пока на Порто не попали и упс, 3-10 царство
Регистрация: 6.01.2006
№32 Написал: Star (Сегодня, 01:12) #
  • -3
  •  (5)

Цитата: Dragon
у нас никогда и не скрывали отношения к говночашке

Пока команда Дмитрия Аленичева пыталась забить АЕК хотя бы один мяч, на трибунах праздновали возвращение в еврокубки.

Но возвращение это получилось недолгим. После матча, проигранного со счетом 0:1, футболисты «Спартака» подошли к трибунам, но болельщики этот жест не оценили.С центральных трибун на поле летели шарфы, а один раз в сторону игроков была отправлена бутылка. laughing
Регистрация: 15.03.2017
№31 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 01:10) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Star
ваши


FOURTH FOREVER


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№30 Написал: Dragon (Сегодня, 01:09) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Star
Вам о группе мечтать только. Вы резкие и быстрые как понос, сразу вылетаете

у нас никогда и не скрывали отношения к говночашке,посмотрим как цска будет барахтаться в этой канализации))
Регистрация: 28.02.2017
№29 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:07) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Dragon
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Dragon
Цитата: sanyapytilin
ЦСКА 0-3, а МС 1-3. Чуешь силу Монако? Это вам не Кипр)

чувствую беспомощность цска,Спартак Цска 3:1,опять аналогии с Монако)

Аналогии с Монако ты смжешь осенью проводить, глядя на соперников по группе ЛЧ снизу вверх...

по поводу цска можно уже сейчас проводить,отпехали вас в ЛЧ,вы в который раз пробили ДНО в группе

Бляха, я понимаю гранды бы там высовывались...
Вы что последний раз пробивали и когда? Ну, смешно же...
Озвучь достижения. После нашей 1/4 ЛЧ что у вас было?
Регистрация: 6.01.2006
№28 Написал: Star (Сегодня, 01:06) #
  • -3
  •  (5)

sanyapytilin,
Да я с Дрэгоном свиноухим балакал. Случайно не туда клацнул)))

Цитата: Dragon
в группе

Вам о группе мечтать только. Вы резкие и быстрые как понос, сразу вылетаете laughing
Регистрация: 15.03.2017
№27 Написал: Dragon (Сегодня, 01:05) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Dragon
Цитата: sanyapytilin
ЦСКА 0-3, а МС 1-3. Чуешь силу Монако? Это вам не Кипр)

чувствую беспомощность цска,Спартак Цска 3:1,опять аналогии с Монако)

Аналогии с Монако ты смжешь осенью проводить, глядя на соперников по группе ЛЧ снизу вверх...

по поводу цска можно уже сейчас проводить,отпехали вас в ЛЧ,вы в который раз пробили ДНО в группе
Регистрация: 28.02.2017
№26 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:03) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Star
Цитата: sanyapytilin
Это вам не Кипр)

АЕК ваш любимый с Кипра был. Позорники свиноухие laughing

Чей наш?

Цитата: GS
Цитата: fc zenit spb-Russia
Такой "Монако" я бы не отказался лицезреть

Монако пока на 1 тайм хватает. Их спасло, что Ситьки тоже дохлые были.

Ясли, как говорит кутарба)
Команда играет так, как позволяет соперник
Регистрация: 6.01.2006
№25 Написал: Dragon (Сегодня, 01:01) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Star
Монако 4:1 Спартак


Лига Чемпионов. Четвертый тур.
17.03.1993. Марсель - ЦСКА: 6-0
Голы: Созе 4 пен (1-0), Созе 34 (2-0), Абеди Пеле 42 (3-0), Созе 48 (4-0), Феррери 74 (5-0), Дезайи 79 (6-0).
Состав ЦСКА: Гутеев, Мамчур, Колотовкин, Д. Быстров, Малюков, Антонович, Минько, Машкарин (Карсаков, 40), Сергеев, Бушманов (А. Гришин, 46), Файзулин.

так не кого не дрюкали в ЛЧ из наших клубов joyтолько не нужно отмазываться про отравление,понос и золотуху smile
Регистрация: 28.02.2017
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