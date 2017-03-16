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Джон Стоунз: "Манчестер Сити" играл спустя рукава
Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунз прокомментировал поражение от "Монако" и вылет из Лиги чемпионов.
"Мы играли спустя рукава. В первом тайме даже и близко не показали свой уровень. Потом пытались это исправить, но подвела плохая реализация у чужих ворот и потеря концентрации у своих.
Во втором тайме мы нащупали свою игру и должны были забивать больше. Это тяжелое поражение. Нам нужно было выложиться и выйти в следующий раунд, но не получилось", - цитирует Стоунза официальный сайт УЕФА.
"Мы играли спустя рукава. В первом тайме даже и близко не показали свой уровень. Потом пытались это исправить, но подвела плохая реализация у чужих ворот и потеря концентрации у своих.
Во втором тайме мы нащупали свою игру и должны были забивать больше. Это тяжелое поражение. Нам нужно было выложиться и выйти в следующий раунд, но не получилось", - цитирует Стоунза официальный сайт УЕФА.
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