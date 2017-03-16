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Бывший владелец "Портсмута": уровень английского у Слуцкого меня просто поразил

Бывший владелец "Портсмута" Роман Дубов отметил уровень английского языка у бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.

"Мы регулярно общаемся со Слуцким. Кстати, уровень его английского меня просто поразил. Я и не мог представить, что за такой короткий промежуток времени возможно достичь столь высоких результатов в изучении языка. Это ещё раз говорит о целеустремлённости Леонида Викторовича", - цитирует Дубова "Известия".
Теги: Слуцкий
Вчера, 23:15
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 23:32) #
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Вспомните фильм-Джентльмены удачи- ЯЗЫК ВЫУЧИТЬ ОТ СИХ ДО СИХ ...ПОСОЛЬСТВО БУДЕМ БРАТЬ... вот и выучил, а то Абрамович ....что то порвёт, Он же теперь его РАБОТОДАТЕЛЬ И АГЕНТ по трудоустройству. Думаете Слуцкий за чей счёт в Англии обитает/


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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