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Андреас Гранквист: хорошо, что "Краснодар" вообще прошел так далеко в Лиге Европы
Капитан ФК "Краснодар" Андреас Гранквист прокомментировал матч против "Сельты", по результатам которого его команда вылетела из Лиги Европы.
– Андреас, сегодняшний результат – это следствие усталости команды или психологические проблемы?
– Мы не устали и находимся в хороших кондициях. Конечно, играем каждые четыре дня, но состояние у нас оптимальное. Мы играли против сильной команды, которая очень опасна, особенно своими быстрыми контратаками. Не выполнили установку на быстрый гол, чтобы сравнять счет, и не создали много опасных моментов. Мы не забили мячей – вот и причина.
– Что тренер сказал после игры?
– Все были очень расстроены в раздевалке. Главный тренер так и сказал, что есть причины быть расстроенными. Не стоит посыпать голову пеплом, потому что у нас скоро следующая игра против "Уфы", которая сильно поджимает нас с низа таблицы. Нужно побеждать.
– О чем общались после матча с Гвидетти, если не секрет?
– Я просто поздравил его с выходом в следующий раунд. На самом деле, он хороший парень и мой друг. Мы со сборной с ним общаемся. Я доволен, что забил не он, а Йон доволен, что его команда прошла дальше.
– У "Сельты" нет больших звезд в составе. В чем секрет силы этой команды?
– Я бы так не сказал. Аспас, например, может считаться звездой: хороший, скоростной игрок. У них много качественных футболистов, и команда эта очень серьезная. Мы хотели играть с ними на равных и должны были выигрывать, но хорошо, что мы вообще в этом году прошли так далеко в Лиге Европы.
– Можно ли сказать, что в этом розыгрыше Лиги Европы "Краснодар" сыграл на пике своих возможностей?
– Это хороший опыт для нас. Продвинулись на один этап дальше, чем в прошлом году. Это, безусловно, достижение для нас. Наша команда молодая, опыт важен для нас. Наверное, нам все-таки немного не повезло: было много травмированных игроков. Это сыграло свою роль. Не было ротации, скамейка наша была не очень длинной на этот турнир.
Источник: www.rusfootball.info
– Андреас, сегодняшний результат – это следствие усталости команды или психологические проблемы?
– Мы не устали и находимся в хороших кондициях. Конечно, играем каждые четыре дня, но состояние у нас оптимальное. Мы играли против сильной команды, которая очень опасна, особенно своими быстрыми контратаками. Не выполнили установку на быстрый гол, чтобы сравнять счет, и не создали много опасных моментов. Мы не забили мячей – вот и причина.
– Что тренер сказал после игры?
– Все были очень расстроены в раздевалке. Главный тренер так и сказал, что есть причины быть расстроенными. Не стоит посыпать голову пеплом, потому что у нас скоро следующая игра против "Уфы", которая сильно поджимает нас с низа таблицы. Нужно побеждать.
– О чем общались после матча с Гвидетти, если не секрет?
– Я просто поздравил его с выходом в следующий раунд. На самом деле, он хороший парень и мой друг. Мы со сборной с ним общаемся. Я доволен, что забил не он, а Йон доволен, что его команда прошла дальше.
– У "Сельты" нет больших звезд в составе. В чем секрет силы этой команды?
– Я бы так не сказал. Аспас, например, может считаться звездой: хороший, скоростной игрок. У них много качественных футболистов, и команда эта очень серьезная. Мы хотели играть с ними на равных и должны были выигрывать, но хорошо, что мы вообще в этом году прошли так далеко в Лиге Европы.
– Можно ли сказать, что в этом розыгрыше Лиги Европы "Краснодар" сыграл на пике своих возможностей?
– Это хороший опыт для нас. Продвинулись на один этап дальше, чем в прошлом году. Это, безусловно, достижение для нас. Наша команда молодая, опыт важен для нас. Наверное, нам все-таки немного не повезло: было много травмированных игроков. Это сыграло свою роль. Не было ротации, скамейка наша была не очень длинной на этот турнир.
Источник: www.rusfootball.info
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