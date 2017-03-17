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Директор "Сокола": у нас 13 человек на больничном, попросили перенести матч с "Химками"
Директор "Сокола" Алексей Потапов объяснил, почему команда попросила перенести матч 27 тура первенства ФНЛ с "Химками".
"У нас 10 человек на больничном, гриппуют. В пятницу еще троих отправили домой – доктор выявил у них начальные симптомы. Даже тренировку отменили: здоровы только 7 человек включая двух вратарей. И руководство заболело.
Мы все запротоколировали, отправили документы в ФНЛ. Нам ведь этот перенос совсем неудобен, поскольку в мае придется провести 5 матчей за 16 дней.
Не знаю, как будем играть с "Сибирью" в 28 туре, но ясно, что этот матч нам никто уже не перенесет. Кто будут живы, те и выйдут. Все беды на нас обрушились. Вы знаете, что у нас очень тяжелое финансовое положение", - цитирует Потапова "Матч ТВ".
"У нас 10 человек на больничном, гриппуют. В пятницу еще троих отправили домой – доктор выявил у них начальные симптомы. Даже тренировку отменили: здоровы только 7 человек включая двух вратарей. И руководство заболело.
Мы все запротоколировали, отправили документы в ФНЛ. Нам ведь этот перенос совсем неудобен, поскольку в мае придется провести 5 матчей за 16 дней.
Не знаю, как будем играть с "Сибирью" в 28 туре, но ясно, что этот матч нам никто уже не перенесет. Кто будут живы, те и выйдут. Все беды на нас обрушились. Вы знаете, что у нас очень тяжелое финансовое положение", - цитирует Потапова "Матч ТВ".
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