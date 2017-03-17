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Александр Бубнов: "Ростов", несмотря на потери, смотрелся уверенно

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Ростовом".

"С точки зрения построения игры в обороне у команды с перестановками все осталось по-прежнему. Все, кто заменил лидеров – Препелицэ, Байрамян и Терентьев, настолько наиграны в данной схеме, что разницы по сравнению с оптимальным составом не чувствовалось вообще.

А вот в атаке в связи с этим определенные проблемы наблюдались. Все-таки и Гацкан, и в большей степени Калачев создают больше остроты у чужих ворот. По этой причине впереди и вышла пара Полоза и Азмуна – они должны были помогать при организации атак. Эта быстроногая пара была готова в любой момент отходить вглубь за мячом или убегать в свободное пространство.

В целом же "Ростов", несмотря на потери, смотрелся уверенно на протяжении всей встречи. "Манчестер Юнайтед" очень тяжело далась эта игра", - цитирует Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Ростов
Сегодня, 12:23
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