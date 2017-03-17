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Директор "Реала": "Бавария" - жребий не из лучших
Директор "Реала" по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо назвал не самым удачным результат жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, где мадридцам досталась "Бавария".
"Бавария" - один из тяжелейших соперников, что мог нам достаться при жеребьевке, хотя я уверен, немцы говорят то же самое. Наши команды прекрасно знакомы.
"Баварию" тренирует Карло Анчелотти, который нас отлично знает. В его команде во всех линиях полно сильных и опытных футболистов. Было бы лучше сразиться с немцами на более поздней стадии турнира, но таков уж жребий.
Ответный матч на своем поле дает небольшое преимущество, но сначала надо достойно сыграть в Германии. Мы знаем, что даже 20 минут в Германии могут стать смертельными.
Жребий не из лучших, но у нас тоже крайне опытные игроки. Будет здорово принять участие в такой схватке", - цитирует Бутрагеньо официальный сайт УЕФА.
"Бавария" - один из тяжелейших соперников, что мог нам достаться при жеребьевке, хотя я уверен, немцы говорят то же самое. Наши команды прекрасно знакомы.
"Баварию" тренирует Карло Анчелотти, который нас отлично знает. В его команде во всех линиях полно сильных и опытных футболистов. Было бы лучше сразиться с немцами на более поздней стадии турнира, но таков уж жребий.
Ответный матч на своем поле дает небольшое преимущество, но сначала надо достойно сыграть в Германии. Мы знаем, что даже 20 минут в Германии могут стать смертельными.
Жребий не из лучших, но у нас тоже крайне опытные игроки. Будет здорово принять участие в такой схватке", - цитирует Бутрагеньо официальный сайт УЕФА.
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