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Директор "Реала": "Бавария" - жребий не из лучших

Директор "Реала" по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо назвал не самым удачным результат жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, где мадридцам досталась "Бавария".

"Бавария" - один из тяжелейших соперников, что мог нам достаться при жеребьевке, хотя я уверен, немцы говорят то же самое. Наши команды прекрасно знакомы.

"Баварию" тренирует Карло Анчелотти, который нас отлично знает. В его команде во всех линиях полно сильных и опытных футболистов. Было бы лучше сразиться с немцами на более поздней стадии турнира, но таков уж жребий.

Ответный матч на своем поле дает небольшое преимущество, но сначала надо достойно сыграть в Германии. Мы знаем, что даже 20 минут в Германии могут стать смертельными.

Жребий не из лучших, но у нас тоже крайне опытные игроки. Будет здорово принять участие в такой схватке", - цитирует Бутрагеньо официальный сайт УЕФА.
Теги: Реал
Сегодня, 15:28
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№2 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 16:25) #
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Болеет за:
«Алания»
А я считаю, что нормальный вариант такой жребий, мы уже на этой стадии будем наблюдать супернапряжение в играх, и так до самого финала... heart_eyes
Регистрация: 3.05.2015
№1 Написал: VirGON (Сегодня, 16:13) #
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online

Дауж,очень жалко что такие матчи так рано weary хотя бы в полу финале
Регистрация: 14.12.2016
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