Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:14
"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Андерлехтом", "Сельте" достался "Генк" в 1/4 финала Лиги Европы (9)
"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Андерлехтом", "Сельте" достался "Генк" в 1/4 финала Лиги Европы (9)
14:42
На матче Россия - Бельгия ожидается не менее 40 тысяч зрителей, власти Сочи готовят концертную программу
На матче Россия - Бельгия ожидается не менее 40 тысяч зрителей, власти Сочи готовят концертную программу
Томас Тухель: нас ждет захватывающее и очень сложное противостояние
Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель заявил, что его команде нужно будет показать свой лучший футбол в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако".
"Нас ждет захватывающее и очень сложное противостояние. Если мы хотим выбить этого соперника, нужно выдать свой лучший футбол дважды", - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.
"Нас ждет захватывающее и очень сложное противостояние. Если мы хотим выбить этого соперника, нужно выдать свой лучший футбол дважды", - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.