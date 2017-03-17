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Томас Тухель: нас ждет захватывающее и очень сложное противостояние

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель заявил, что его команде нужно будет показать свой лучший футбол в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако".

"Нас ждет захватывающее и очень сложное противостояние. Если мы хотим выбить этого соперника, нужно выдать свой лучший футбол дважды", - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.
Теги: Тухельб Боруссия Д Монако
Сегодня, 16:42
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