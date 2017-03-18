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Михаил Гершкович: "Зенит" на сегодня откровенно невзрачен во всех отношениях

Известный отечественный тренер и эксперт Михаил Гершкович прокомментировал игру "Зенита" в весенней части сезона.

"Обладая почти безграничными финансовыми возможностями и менеджерскими ресурсами, питерцы на сегодня откровенно невзрачны во всех отношениях.

Да, можно говорить о том, что Луческу элементарно запутался в игроках: все же почти 30 потенциальных игроков основы - это многовато.

Но давайте посмотрим и на матчи "Зенита" в чемпионате - атакующая игра команды откровенно невзрачна. И говорит это, на мой взгляд, о недоработках в предсезонной подготовке", - цитирует Гершковича "Газета.ru".
Теги: Гершкович Зенит
Сегодня, 03:12
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