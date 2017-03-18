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ЦСКА в апреле обсудит с Георгием Милановым новый контракт
ЦСКА намерен в середине апреля инициировать переговоры с полузащитником команды Георгием Милановым о новом контракте, рассказал агент болгарского игрока Миро Димитров.
"Мы разговаривали с Олегом Яровинским (спортивный директор ЦСКА) и пришли к решению, что сядем за стол переговоров через три-четыре тура, то есть в середине апреля. У Миланова есть еще год контракта, но хочется достичь уже какой-то определенности.
Но руководство ЦСКА нас уверило, что точно будем обсуждать условия нового соглашения. Сам Георгий хочет остаться в Москве и не планирует покидать команду", - цитирует Димитрова ТАСС.
"Мы разговаривали с Олегом Яровинским (спортивный директор ЦСКА) и пришли к решению, что сядем за стол переговоров через три-четыре тура, то есть в середине апреля. У Миланова есть еще год контракта, но хочется достичь уже какой-то определенности.
Но руководство ЦСКА нас уверило, что точно будем обсуждать условия нового соглашения. Сам Георгий хочет остаться в Москве и не планирует покидать команду", - цитирует Димитрова ТАСС.
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