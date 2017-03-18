Александр Мостовой: по составу "Локомотив" и "Спартак" немногим отличаются

Экс-полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой в беседе с корреспондентомпрокомментировал итог встречи своей бывшей команды с "Локомотивом" (1:1) в 20-м туре Премьер-Лиги.Считаю, что футбол получился интересным, не скучным, потому что мы многое увидели на поле. Другое дело, что и открытой я бы эту встречу не назвал, наоборот, назвал бы обоюдно закрытой. "Локомотив" начал практиковать футбол в семь игроков оборонительного плана, это же мы видели и сегодня. "Спартак" вроде перешёл со схемы в пять защитников на четыре, но... Думаю, оба коллектива набраны одному набранному очку. Понятно, что каждый мог бы выиграть, но каждый мог бы и проиграть. Ни те, ни другие не заслуживали поражения."Локомотив" по своему составу должен быть как минимум в четвёрке-пятёрке. Они слишком много очков упустили в матчах с командами средней руки. Перед встречей я предполагал, что "Локо" может и отнять очки у "Спартака", потому что по составу команды немногим отличаются друг от друга. Аренда Ари "Локомотивом" только усилила этот тезис.То, как играл Кутепов в эпизоде с голом Ари... так защитник не имеет права держать своего оппонента, тем более того форварда, который в любой момент может забить. Здесь была позиционная ошибка россиянина, но после я сразу и не вспомню, были ли ещё грубые ошибки со стороны Кутепова. Немного вызвало недоумение состояние Дмитрия Тарасова и его присутствие в стартовом составе. Было видно, что после травмы он не успел восстановиться и, думаю, Сёмин сам признал, что поспешил его возвращать на поле. Было видно, что Тарасов не в форме, не успевает, его нужно было менять раньше. Я сам через это проходил. После травмы ноги и голова не работают. Поэтому "Локомотиву" было ещё труднее в центре поля.Любой балл сейчас играет на руку "Спартаку". У "Зенита" впереди много сложных матчей. В следующем туре, москвичам дома принимать "Оренбург", считай, это три очка. Питерцы же поедут в Казань, так что... Каждый набранный балл идёт в пользу "Спартака".Не думаю, что это как-то повлияет на состояние "Спартака". Многие придумывают что-то о состоянии футболистов в национальных командах, но я не думаю, что всё это имеет место быть. Команды провели только 3-4 официальных матчах после зимнего перерыва, а уже сейчас многие рассуждают об усталости футболистов (смеётся). Если мы начнём обращать на это внимание...Со стороны "Локомотива" - это Владислав Игнатьев. Со стороны "Спартака"... (пауза) По-моему, Зе Луиш отдал голевую передачу, когда сбрасывал мяч себе (смеётся). Промес хоть и забил, но был менее заметен, чем обычно. В "Спартаке", как ни странно, практически все сыграли ровно, поэтому одного футболиста я затрудняюсь назвать.