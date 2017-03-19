Чезаре Пранделли: я отказался идти в "Лестер" после того, как там поступили с Раньери

Итальянский тренер Чезаре Пранделли рассказал, что отклонил предложение о работе в английском "Лестере".



"Я отказался возглавить "Лестер". Не хочется идти в этот клуб после того, как там поступили с Раньери", - передает слова Пранделли Football Italia.