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Чезаре Пранделли: я отказался идти в "Лестер" после того, как там поступили с Раньери

Итальянский тренер Чезаре Пранделли рассказал, что отклонил предложение о работе в английском "Лестере".

"Я отказался возглавить "Лестер". Не хочется идти в этот клуб после того, как там поступили с Раньери", - передает слова Пранделли Football Italia.
Теги: Лестер Пранделли
Сегодня, 02:02
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