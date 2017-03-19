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Александр Григорян: Прудникова поставлю в угол и накажу

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян прокомментировал эмоциональное поведении нападающего Александра Прудникова после забитого в ворота своей бывшей команды "Оренбурга" в рамках 20-го тура РФПЛ.

- Не можем не спросить про эмоциональное поведение Прудникова после забитого мяча. Более того, оно нам показалось несколько некорректными. Вы с ним как-то беседовали на эту тему?

- Я его поставлю в угол и накажу, - цитирует наставника "Анжи" официальный сайт команды.

ВИДЕО - здесь
Теги: Григорян Прудников Анжи
Сегодня, 02:53
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