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Алексей Гасилин не поможет молодежной сборной из-за травмы

Нападающий "Амкара" Алексей Гасилин получил повреждение в матче 20-го тура премьер-лиги с "Томью" и пропустит сбор молодежной сборной России, сообщил пресс-атташе пермского клуба Владимир Владимиров.

"Гасилин получил небольшое повреждение в матче с "Томью". Сегодня будет проведено обследование с целью выявления характера травмы.

О сроках восстановление можно будет говорить позднее. Действительно, Алексей не поедет в сборную и, по всей видимости, пропустит сбор", - цитирует Владимирова "Р-Спорт".
Теги: Гасилин Молодежная сборная России
Сегодня, 10:48
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