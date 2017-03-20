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Хацкевич и Калитвинцев рассматриваются в качестве нового наставника киевского "Динамо"
Белорусский тренер Александр Хацкевич провел переговоры с президентом киевского "Динамо" Игорем Суркисом, передает "СЭ" со ссылкой на украинские СМИ.
Специалист является основным кандидатом на пост главного тренера бело-голубых в случае отставки Сергея Реброва.
Также киевляне рассматривают кандидатуру Юрия Калитвинцева, который возглавляет московское "Динамо".
Специалист является основным кандидатом на пост главного тренера бело-голубых в случае отставки Сергея Реброва.
Также киевляне рассматривают кандидатуру Юрия Калитвинцева, который возглавляет московское "Динамо".
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