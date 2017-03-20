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Хацкевич и Калитвинцев рассматриваются в качестве нового наставника киевского "Динамо"

Белорусский тренер Александр Хацкевич провел переговоры с президентом киевского "Динамо" Игорем Суркисом, передает "СЭ" со ссылкой на украинские СМИ.

Специалист является основным кандидатом на пост главного тренера бело-голубых в случае отставки Сергея Реброва.

Также киевляне рассматривают кандидатуру Юрия Калитвинцева, который возглавляет московское "Динамо".
Теги: Калитвинцев Динамо Киев
Сегодня, 15:52
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№2 Написал: Виталий Рогов (Сегодня, 16:04) #
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Регистрация: 20.03.2017
№1 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 16:02) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Выберите и заберите Калитвенцева.
Регистрация: 30.11.2015
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