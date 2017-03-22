Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
15:17
Спортивный психолог: жалобы Луческу - это попытка списать свои неудачи, на сторонние факторы (1)
Спортивный психолог: жалобы Луческу - это попытка списать свои неудачи, на сторонние факторы (1)
14:51
Судейская комиссия: невозможно определить, пересек ли мяч линию ворот в матче "Амкара"- "Зенит" (23)
Судейская комиссия: невозможно определить, пересек ли мяч линию ворот в матче "Амкара"- "Зенит" (23)
14:07
Акинфеев пропускает в миниатюрные ворота и другое видео с сегодняшней тренировки сборной России (7)
Акинфеев пропускает в миниатюрные ворота и другое видео с сегодняшней тренировки сборной России (7)
09:58
Роман Асхабадзе: телевидение провалило работу по коммуникации с клубами в отношении календаря (2)
Роман Асхабадзе: телевидение провалило работу по коммуникации с клубами в отношении календаря (2)
03:06
Сильвестр Игбун: еда, погода - с этим в России все отлично, жаль мало кто говорит по-английски (4)
Сильвестр Игбун: еда, погода - с этим в России все отлично, жаль мало кто говорит по-английски (4)
Вчера 23:50
Владимир Маркин: решетки на фанатском секторе стадиона в Уфе должны быть ликвидированы (1)
Владимир Маркин: решетки на фанатском секторе стадиона в Уфе должны быть ликвидированы (1)
Вчера 23:12
Франческо Тотти: Спаллетти - это будущее "Ромы" (2)
Франческо Тотти: Спаллетти - это будущее "Ромы" (2)
Вчера 23:00
Кирилл Панченко: хочу поехать на Кубок конфедераций (8)
Кирилл Панченко: хочу поехать на Кубок конфедераций (8)
Юрий Газинский: пока не чувствую себя полноценным игроком сборной (видео)
Полузащитник сборной России Юрий Газинский ответил на вопросы представителей СМИ после сегодняшней тренировки российской национальной команды.
- Как настроение в команде? Как физическая форма?
- В сборной всегда позитивное настроение, сюда приятно приезжать. Готовимся к матчу в штатном режиме.
- Вчера вы вместе с Алексеем Миранчуком провели в Академии "Краснодара" мастер-класс. Какие впечатления остались?
- В основном положительные впечатления. Я вчера говорил уже, что нужно как можно чаще проводить такие мероприятия. И для детей приятно и нам интересно познакомиться с ребятами, побыть в роли тренеров.
- Ваши ожидания от предстоящего матча с Кот-д’Ивуаром. Что знаете о предстоящем сопернике?
- Пока не было теоретического занятия. Думаю, завтра познакомимся поближе с этой командой. Все африканские команды, наверное, более силовые. Более конкретно познакомимся завтра.
- Вы уже не первый раз вызываетесь в сборную, считаете себя полноценным игроком этой команды?
- Нет, такого ощущения нет еще.
- По позиции против бельгийцев Вы будете играть против Де Брейне, как Вам этот игрок?
- До бельгийцев еще далеко, нужно сначала первый матч сыграть потом уже будем думать о них.
- Вы же, наверняка, видели его?
- Мы играли против него, когда он был в "Вольфсбурге". Качественный футболист. Тренерский штаб нам расскажет, как против него играть.
- О сегодняшнем занятии пару слов скажете? Нас-то через 20 минут удалили.
- Ну, раз удалили, значит, наверное, не для корреспондентов было (улыбается). Ничего сверхъестественного, готовимся. Были тактические моменты, и поиграли в футбол.
- Что для Вас будет значить матч на стадионе "Краснодара", что говорят партнеры по команде?
- Стадион все видели - шикарный стадион. Первый матч открытия арены сыграли неудачно, поэтому сейчас нужно постараться взять, скажем так, реванш.
- Кто, на Ваш взгляд, должен стать капитаном сборной? Черчесов сказал, что с игроками посоветуется...
- Думаю, увидите все перед матчем.
- Кто для Вас наиболее авторитетный человек в сборной?
- Я бы отдал предпочтение Игорю Акинфееву.
Источник: Rusfootball.info
- Как настроение в команде? Как физическая форма?
- В сборной всегда позитивное настроение, сюда приятно приезжать. Готовимся к матчу в штатном режиме.
- Вчера вы вместе с Алексеем Миранчуком провели в Академии "Краснодара" мастер-класс. Какие впечатления остались?
- В основном положительные впечатления. Я вчера говорил уже, что нужно как можно чаще проводить такие мероприятия. И для детей приятно и нам интересно познакомиться с ребятами, побыть в роли тренеров.
- Ваши ожидания от предстоящего матча с Кот-д’Ивуаром. Что знаете о предстоящем сопернике?
- Пока не было теоретического занятия. Думаю, завтра познакомимся поближе с этой командой. Все африканские команды, наверное, более силовые. Более конкретно познакомимся завтра.
- Вы уже не первый раз вызываетесь в сборную, считаете себя полноценным игроком этой команды?
- Нет, такого ощущения нет еще.
- По позиции против бельгийцев Вы будете играть против Де Брейне, как Вам этот игрок?
- До бельгийцев еще далеко, нужно сначала первый матч сыграть потом уже будем думать о них.
- Вы же, наверняка, видели его?
- Мы играли против него, когда он был в "Вольфсбурге". Качественный футболист. Тренерский штаб нам расскажет, как против него играть.
- О сегодняшнем занятии пару слов скажете? Нас-то через 20 минут удалили.
- Ну, раз удалили, значит, наверное, не для корреспондентов было (улыбается). Ничего сверхъестественного, готовимся. Были тактические моменты, и поиграли в футбол.
- Что для Вас будет значить матч на стадионе "Краснодара", что говорят партнеры по команде?
- Стадион все видели - шикарный стадион. Первый матч открытия арены сыграли неудачно, поэтому сейчас нужно постараться взять, скажем так, реванш.
- Кто, на Ваш взгляд, должен стать капитаном сборной? Черчесов сказал, что с игроками посоветуется...
- Думаю, увидите все перед матчем.
- Кто для Вас наиболее авторитетный человек в сборной?
- Я бы отдал предпочтение Игорю Акинфееву.
Источник: Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.