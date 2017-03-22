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Юрий Газинский: пока не чувствую себя полноценным игроком сборной (видео)

Полузащитник сборной России Юрий Газинский ответил на вопросы представителей СМИ после сегодняшней тренировки российской национальной команды.



- Как настроение в команде? Как физическая форма?

- В сборной всегда позитивное настроение, сюда приятно приезжать. Готовимся к матчу в штатном режиме.

- Вчера вы вместе с Алексеем Миранчуком провели в Академии "Краснодара" мастер-класс. Какие впечатления остались?

- В основном положительные впечатления. Я вчера говорил уже, что нужно как можно чаще проводить такие мероприятия. И для детей приятно и нам интересно познакомиться с ребятами, побыть в роли тренеров.

- Ваши ожидания от предстоящего матча с Кот-д’Ивуаром. Что знаете о предстоящем сопернике?

- Пока не было теоретического занятия. Думаю, завтра познакомимся поближе с этой командой. Все африканские команды, наверное, более силовые. Более конкретно познакомимся завтра.

- Вы уже не первый раз вызываетесь в сборную, считаете себя полноценным игроком этой команды?

- Нет, такого ощущения нет еще.

- По позиции против бельгийцев Вы будете играть против Де Брейне, как Вам этот игрок?

- До бельгийцев еще далеко, нужно сначала первый матч сыграть потом уже будем думать о них.

- Вы же, наверняка, видели его?

- Мы играли против него, когда он был в "Вольфсбурге". Качественный футболист. Тренерский штаб нам расскажет, как против него играть.

- О сегодняшнем занятии пару слов скажете? Нас-то через 20 минут удалили.

- Ну, раз удалили, значит, наверное, не для корреспондентов было (улыбается). Ничего сверхъестественного, готовимся. Были тактические моменты, и поиграли в футбол.

- Что для Вас будет значить матч на стадионе "Краснодара", что говорят партнеры по команде?

- Стадион все видели - шикарный стадион. Первый матч открытия арены сыграли неудачно, поэтому сейчас нужно постараться взять, скажем так, реванш.

- Кто, на Ваш взгляд, должен стать капитаном сборной? Черчесов сказал, что с игроками посоветуется...

- Думаю, увидите все перед матчем.

- Кто для Вас наиболее авторитетный человек в сборной?

- Я бы отдал предпочтение Игорю Акинфееву.

Источник: Rusfootball.info
Теги: Газинский Сборная России Rвидео
Сегодня, 13:48
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№3 Написал: Dragon (Сегодня, 15:16) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Ювентус»
рохля
Регистрация: 28.02.2017
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 15:00) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Сейчас такой период, когда в клубах , а тем более в сборной мало высокклассных российских игроков...и получается, что на без рыбье и рак рыба..Хотя Газинский игрок не плохой, но не более...
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 13:53) #
  • -1
  •  (3)

Блин,ничего против него не имею.Неплохой игрок.Но неужели игроки такого уровня сборной нужны?Еще и в основе, не дай Бог!
Регистрация: 23.09.2016
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