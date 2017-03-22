Юрий Газинский: пока не чувствую себя полноценным игроком сборной (видео)

Полузащитник сборной России Юрий Газинский ответил на вопросы представителей СМИ после сегодняшней тренировки российской национальной команды.- В сборной всегда позитивное настроение, сюда приятно приезжать. Готовимся к матчу в штатном режиме.- В основном положительные впечатления. Я вчера говорил уже, что нужно как можно чаще проводить такие мероприятия. И для детей приятно и нам интересно познакомиться с ребятами, побыть в роли тренеров.- Пока не было теоретического занятия. Думаю, завтра познакомимся поближе с этой командой. Все африканские команды, наверное, более силовые. Более конкретно познакомимся завтра.- Нет, такого ощущения нет еще.- До бельгийцев еще далеко, нужно сначала первый матч сыграть потом уже будем думать о них.- Мы играли против него, когда он был в "Вольфсбурге". Качественный футболист. Тренерский штаб нам расскажет, как против него играть.- Ну, раз удалили, значит, наверное, не для корреспондентов было (улыбается). Ничего сверхъестественного, готовимся. Были тактические моменты, и поиграли в футбол.- Стадион все видели - шикарный стадион. Первый матч открытия арены сыграли неудачно, поэтому сейчас нужно постараться взять, скажем так, реванш.- Думаю, увидите все перед матчем.- Я бы отдал предпочтение Игорю Акинфееву.Источник: