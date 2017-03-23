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Георгий Джикия: футбол Карреры - это футбол победителя

Защитник "Спартака" Георгий Джикия высказал мнение о видении футбола главного тренера команды Массимо Карреры.

"Футбол Карреры - это футбол победителя. Так вот, если одним словом. Каррера - хороший тренер, он знает, что нужно делать, и пытается все это грамотно донести до нас", - цитирует защитника "Р-Спорт".
Теги: Джикия Спартак
Сегодня, 10:38
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7
(4)
№7 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 11:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: patriot
не подлижешь - не попадешь в основу

Тебя иной раз читаешь -твердый игрок основы wink


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 11:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вы, что он говорит и делает..впитывайте как с молоком матери.. тогда и будет толк..


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 11:11) #
  • -9
  •  (15)
Болеет за:
«Краснодар»
не подлижешь - не попадешь в основу


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:11) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
оборона у нас сейчас играет крайне не убедительно!

Ну, здесь Каррере нужно выбирать одно из двух: либо отказаться от АКТИВНОГО подключения крайних защитников к атаке, коими у нас являются Ещенко и Комбаров, тем самым заметно снизив атакующий потенциал команды и вариативность в атаке, либо продолжать ПОКА в том же ключе, одновременно потихоньку приучая, в т. ч. и Джикию, к ТАКОЙ игре крайних защитников.
Да и работа по поиску крайних защитников именно ТАКОГО плана, как Комбаров и Ещенко, я уверен, сейчас не прекращается.

P.S. Вот с чем у нас действительно дело обстоит пока неважно, так это с подстраховкой "родных" позиций тех же Комбарова и Ещенко, когда они в атаке.
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:58) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Потерпи, Жора.
Следующий сезон скорее всего твой.
Сейчас очевидно, что Массимо не хочет ломать связи.
Ты все таки еще новый в команде.
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: Батька (Сегодня, 10:56) #
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  •  (7)

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
только вот почему то, тебя в основу не ставит к сожалению! а оборона у нас сейчас играет крайне не убедительно!

наверное Каррере лучше видно и лучше знать чем тебе кого ставить в оборону ....
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:41) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
только вот почему то, тебя в основу не ставит к сожалению! а оборона у нас сейчас играет крайне не убедительно!
Регистрация: 23.03.2009
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