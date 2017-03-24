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Андрей Шевченко: смело могу сказать, что сборная Украины готова к матчу с Хорватией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в преддверии игры против Хорватии рассказал о готовности своей команды.

"Нам удалось сделать определенный микроцикл и проделать нужную работу. На тренировках мы хорошо исследовали игроков, буквально онлайн, наблюдали за их готовностью и физическими качествами. И сейчас я смело могу сказать, что сборная Украины готова к матчу с Хорватией.

Легионеры получают мало игровой практики? Мы посмотрели их физическое состояние и увидели, что они нормально готовы. И если психологически хорошо подготовиться, то можно полноценно отыграть весь матч. И если кто-то из таких футболистов будет вынужден выйти на поле, то я выпущу его на поле, потому что я верю в своих ребят.

Задача команды прежде всего - создать прессинг в комфортной зоне хорватов. Их комфортная зона - это середина поля. И чем больше там будет прессинга, тем лучше для нас", - цитирует Шевченко "Sportarena".
Теги: Шевченко Сборная Украины
Сегодня, 01:29
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