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Леонид Слуцкий: пытаешься что-то сделать в детском футболе за свой счет, а мне же еще и угрожают

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий ответил на обвинения со стороны руководства ФК "Олимпия".

В январе волгоградский клуб, выступающий в ПФЛ, заявил, что школа ЦСКА имени Леонида Слуцкого переманивает к себе их лучших воспитанников и тренеров.

"Второй год не проводится первенство города! Представляете, что такое для мальчишки только тренироваться и не иметь соревнований вообще. Любой ребенок тренируется, чтобы играть, но не всем это понятно.

Наша школа только на этой неделе едет на четыре (!) турнира в разных возрастах за счет моих собственных средств. Нам удалось создать суперусловия для детей в городе, где пройдет чемпионат мира, и наша философия чуждая?!

Когда человек пытается что-то делать за свой счет, ему же еще и угрожают – как в случае с господином Чувальским (президентом волгоградской "Олимпии"), который продолжает жить в 90-х.

Дорогие руководители волгоградского футбола (если таковой еще существует), создайте минимальные условия детям, попробуйте немного поработать, и тогда дети не будут уходить из ваших школ в новые проекты, а если не можете, то порадуйтесь, что хоть кто-то что-то делает в городе. В том числе и за вас!" - цитирует Слуцкого "СЭ".
Теги: Слуцкий
Сегодня, 13:44
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23
(7)
№23 Написал: паровоз (Сегодня, 15:20) #
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online

кули вы на ЛВС гоните? человек нормальное дело делает, а ему по рукам бьют! свиные Гуинплена как облизывали за стадик в Миллерово! здесь человек делает тоже самое! ну и что, что он конь? здесь вопрос к Чувальскому!
Регистрация: 25.06.2016
№22 Написал: Прастой как (Сегодня, 15:15) #
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online

Цитата: мяч квадратный
90е закончились только в Москве и Питере. и то лишь наполовину. а во всяких мухосрансках типа волгограда они и не заканчивались никогда.

Ты подлец и мерзавец.
Регистрация: 6.03.2017
№21 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 15:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А что нельзя было привнести свои идеи и деньги в уже существующую школу.
Регистрация: 20.03.2014
№20 Написал: nami-sv (Сегодня, 15:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA-180505
Цитата: nami-sv
Лично я в искренность Пухлого не верю.Скользкий тип,вот и не верю.Ему,если он так радеет за детский футбол,нужно начинать с нулю,набрав детишек с улице и попытаться их научить играть в футбол.А собрав лучших у других ума большого не нужно,да и не очень это красиво по отношению к своим коллегам.И когда он успевает,если всю зиму искал работу в Англии?

Тодько последнее предложение у тебя имеет смысл и право на существование,остальное бред завистливой свиньи...Подучи матчасть,изучи биографию Слуцкого прежде чем про детишек с улицы питеть!

Звезда тебе в городище!Еврей еврея не обидит,поможет,протащит,прист
роит и распиарит.Ты веришь в тренерскую звезду Пухлого?Не верь.Он даже в своих решениях не самостоятелен.Даже за такое большое время в твоём клубе он не создал своей команды.Выжал весь ресурс,и когда пришла пора строить новую команду-сбежал.Понимает,что это будет сделать непросто и далеко не всем это дано.
Регистрация: 9.08.2015
№19 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 14:57) #
  • -3
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online

90е закончились только в Москве и Питере. и то лишь наполовину. а во всяких мухосрансках типа волгограда они и не заканчивались никогда.
Регистрация: 7.03.2016
№18 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 14:53) #
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Болеет за:
«Кубань»
Цитата: Spartak СССР
в ФНЛ ее увидишь

Ваш пост - мерзость, не иначе. Негатив к ЦСКА проецировать на добрые дела человека - совершенное паскудство. А ведь в школе Слуцкого детишки занимаются. Не стыдно?


--------------------
Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№17 Написал: nami-sv (Сегодня, 14:48) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Голеодор
Цитата: nami-sv
.И когда он успевает,если всю зиму искал работу в Англии?

Он то может и пухлый, а вот ты точно усохший, в мозгах. Для тебя понятие работа,- киркой самому махать?... joy
Он целую школу содержит, с тренерами, администраторами, полями арендуемыми, вот там и кипит работа, его задача была организовать весь этот процесс... wink

Аккуратнее с эмоциями.Поживём-увидешь..что будет дальше.
Регистрация: 9.08.2015
№16 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 14:46) #
  • -1
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: nami-sv
Лично я в искренность Пухлого не верю.Скользкий тип,вот и не верю.Ему,если он так радеет за детский футбол,нужно начинать с нулю,набрав детишек с улице и попытаться их научить играть в футбол.А собрав лучших у других ума большого не нужно,да и не очень это красиво по отношению к своим коллегам.И когда он успевает,если всю зиму искал работу в Англии?

Тодько последнее предложение у тебя имеет смысл и право на существование,остальное бред завистливой свиньи...Подучи матчасть,изучи биографию Слуцкого прежде чем про детишек с улицы питеть!
Регистрация: 24.10.2007
№15 Написал: nami-sv (Сегодня, 14:41) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zmei
тут столько футбольных функционеров, столько говна вылелось.
Слуцкий разве детей насильно к себе в школу перевел?
Не самый богатый человек содержит на свои деньги детскую школу, спасибо да и только!!!

Да не будет его в Волгограде и не будет у него там никакой школы!Неужели непонятно,что он готовит почву для бегства.Он не видит себя в провинции.Весь в белом и ему бы в Лондон,ну хотя бы к детям.
Регистрация: 9.08.2015
№14 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 14:39) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Алания»
Цитата: nami-sv
.И когда он успевает,если всю зиму искал работу в Англии?

Он то может и пухлый, а вот ты точно усохший, в мозгах. Для тебя понятие работа,- киркой самому махать?... joy
Он целую школу содержит, с тренерами, администраторами, полями арендуемыми, вот там и кипит работа, его задача была организовать весь этот процесс... wink
Регистрация: 3.05.2015
№13 Написал: Zmei Москва (Сегодня, 14:27) #
  • +4
  •  (6)

тут столько футбольных функционеров, столько говна вылелось.
Слуцкий разве детей насильно к себе в школу перевел?
Не самый богатый человек содержит на свои деньги детскую школу, спасибо да и только!!!
Регистрация: 20.06.2008
№12 Написал: nami-sv (Сегодня, 14:24) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Лично я в искренность Пухлого не верю.Скользкий тип,вот и не верю.Ему,если он так радеет за детский футбол,нужно начинать с нулю,набрав детишек с улице и попытаться их научить играть в футбол.А собрав лучших у других ума большого не нужно,да и не очень это красиво по отношению к своим коллегам.И когда он успевает,если всю зиму искал работу в Англии?
Регистрация: 9.08.2015
№11 Написал: D-link (Сегодня, 14:18) #
  • -7
  •  (11)

Просто есть люди, которым это дано - а тебя, Пельмень, пацаны. чтоль, во дворе вечно били, что ты так пионеров не любишь? Огрызок человека. Сколько ты пацанов убил?! Васин, защем - был капитаном, это очень лихо! ТЫ - убил его!


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
№10 Написал: Саня1589 (Сегодня, 14:13) #
  • +6
  •  (6)

не понимаю... человек открыл школу, если там условия лучше, почему детям не перейти туда) пусть город за свой счет сделает лучше, в чем проблема?
Регистрация: 27.01.2017
№9 Написал: D-link (Сегодня, 14:13) #
  • -8
  •  (12)

Господи, уберите это ПЕЛЬМЕННОЕ ГОЛУБОЕ ЧМО от детей! В Макдональдс беги!


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
№8 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 14:12) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Джонни
Мерзость млять.

в ФНЛ ее увидишь
Регистрация: 6.04.2016
№7 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 14:08) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Опа-на,интервью газетам раздаёт,а комитет по этике найти не может. laughing
Регистрация: 1.12.2014
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:07) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
детишками заниматься важно и нужно.. но все ли тут чисто?


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 14:04) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: Spartak СССР
без блата и покровительства,ты полный ноль,там куда ты сунул свое еврейское жало везде позорища и поражения,а все твои кабинетные чемпионства превратились в черепки,правильно что тебя гонят везде,привыкли все с черного входа и в обход лезть,работать нужно честно,а не деньгами и чемоданчиками решать вопросы

Мерзость млять.


--------------------
Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№4 Написал: anonymous (Сегодня, 14:00) #
  • +7
  •  (11)
online

Цитата: vincent
Школа имени Слуцкого? Круто. Памятника при жизни нет?

а что тебе мешает открыть за свой счёт школу имени себя же?
Регистрация: 8.01.2017
№3 Написал: vincent (Сегодня, 13:57) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Школа имени Слуцкого? Круто. Памятника при жизни нет?
Регистрация: 29.10.2016
№2 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 13:52) #
  • -11
  •  (21)
online
Болеет за:
«Спартак»
без блата и покровительства,ты полный ноль,там куда ты сунул свое еврейское жало везде позорища и поражения,а все твои кабинетные чемпионства превратились в черепки,правильно что тебя гонят везде,привыкли все с черного входа и в обход лезть,работать нужно честно,а не деньгами и чемоданчиками решать вопросы
Регистрация: 6.04.2016
№1 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 13:50) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Сибирь»
Леонид, не бросай детей. Когда местные чиновники , функционеры или спонсоры создадут достойные условия заниматься футболом детям, они сами не захотят уезжать из дома. Успехов.
Регистрация: 21.01.2016
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