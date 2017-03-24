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13:44
Леонид Слуцкий: пытаешься что-то сделать в детском футболе за свой счет, а мне же еще и угрожают (23)
Леонид Слуцкий: пытаешься что-то сделать в детском футболе за свой счет, а мне же еще и угрожают (23)
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Фото и видеорепортаж с предматчевых тренировок сборных России и Кот Д'Ивуара (фото, видео) (1)
Фото и видеорепортаж с предматчевых тренировок сборных России и Кот Д'Ивуара (фото, видео) (1)
Леонид Слуцкий: пытаешься что-то сделать в детском футболе за свой счет, а мне же еще и угрожают
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий ответил на обвинения со стороны руководства ФК "Олимпия".
В январе волгоградский клуб, выступающий в ПФЛ, заявил, что школа ЦСКА имени Леонида Слуцкого переманивает к себе их лучших воспитанников и тренеров.
"Второй год не проводится первенство города! Представляете, что такое для мальчишки только тренироваться и не иметь соревнований вообще. Любой ребенок тренируется, чтобы играть, но не всем это понятно.
Наша школа только на этой неделе едет на четыре (!) турнира в разных возрастах за счет моих собственных средств. Нам удалось создать суперусловия для детей в городе, где пройдет чемпионат мира, и наша философия чуждая?!
Когда человек пытается что-то делать за свой счет, ему же еще и угрожают – как в случае с господином Чувальским (президентом волгоградской "Олимпии"), который продолжает жить в 90-х.
Дорогие руководители волгоградского футбола (если таковой еще существует), создайте минимальные условия детям, попробуйте немного поработать, и тогда дети не будут уходить из ваших школ в новые проекты, а если не можете, то порадуйтесь, что хоть кто-то что-то делает в городе. В том числе и за вас!" - цитирует Слуцкого "СЭ".
В январе волгоградский клуб, выступающий в ПФЛ, заявил, что школа ЦСКА имени Леонида Слуцкого переманивает к себе их лучших воспитанников и тренеров.
"Второй год не проводится первенство города! Представляете, что такое для мальчишки только тренироваться и не иметь соревнований вообще. Любой ребенок тренируется, чтобы играть, но не всем это понятно.
Наша школа только на этой неделе едет на четыре (!) турнира в разных возрастах за счет моих собственных средств. Нам удалось создать суперусловия для детей в городе, где пройдет чемпионат мира, и наша философия чуждая?!
Когда человек пытается что-то делать за свой счет, ему же еще и угрожают – как в случае с господином Чувальским (президентом волгоградской "Олимпии"), который продолжает жить в 90-х.
Дорогие руководители волгоградского футбола (если таковой еще существует), создайте минимальные условия детям, попробуйте немного поработать, и тогда дети не будут уходить из ваших школ в новые проекты, а если не можете, то порадуйтесь, что хоть кто-то что-то делает в городе. В том числе и за вас!" - цитирует Слуцкого "СЭ".
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