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Юрий Жирков: свист с трибун? Такие, значит, болельщики у нас
Один из самых опытных футболистов в составе сборной России Юрий Жирков прокомментировал поражение национальной команды от Кот-Д'Ивуара, а также ситуацию с освистыванием команды болельщиками, передаёт корреспондент Rusfootball.info
– Юрий, результат для нашей команды неутешительный. Какие эмоции после игры?
– Эмоции негативные, конечно. Вроде в начале первого тайма вели игру, но пропустили обидный гол. После этого стали вроде бы играть на атаку, но не получалось у нас это.
– В команде уже обсудили прошедшую игру. Есть какое-то мнение?
– Нет, еще не успели.
– Как получилось у Кот-Д'Ивуара забить два мяча, ведь ваш сегодняшний соперник не сказать, что вел игру?
– Тренер нас предупреждал перед матчем, что футболисты соперника индивидуально очень сильны. Там играют быстрые и техничные футболисты, с высоким индивидуальным мастерством.
– Виталий Мутко отметил, что пока что не видно рисунка игры. Игрокам еще нужно время, чтобы сыграться?
– Не знаю. Мы пробуем играть в ту игру, в ту тактику, в которую нам говорит играть главный тренер. Пока, конечно, не получается. Не знаю, вроде бы и у наших ворот особых моментов не было. Только на контратаках упускали соперника. Впереди мало у нас получалось, не доводим атаки до удара. Может, в этом причина.
– Помните, чтобы сборную России так освистывали?
– Может, против Словакии была игра... Такие, значит, болельщики у нас.
– Юрий, результат для нашей команды неутешительный. Какие эмоции после игры?
– Эмоции негативные, конечно. Вроде в начале первого тайма вели игру, но пропустили обидный гол. После этого стали вроде бы играть на атаку, но не получалось у нас это.
– В команде уже обсудили прошедшую игру. Есть какое-то мнение?
– Нет, еще не успели.
– Как получилось у Кот-Д'Ивуара забить два мяча, ведь ваш сегодняшний соперник не сказать, что вел игру?
– Тренер нас предупреждал перед матчем, что футболисты соперника индивидуально очень сильны. Там играют быстрые и техничные футболисты, с высоким индивидуальным мастерством.
– Виталий Мутко отметил, что пока что не видно рисунка игры. Игрокам еще нужно время, чтобы сыграться?
– Не знаю. Мы пробуем играть в ту игру, в ту тактику, в которую нам говорит играть главный тренер. Пока, конечно, не получается. Не знаю, вроде бы и у наших ворот особых моментов не было. Только на контратаках упускали соперника. Впереди мало у нас получалось, не доводим атаки до удара. Может, в этом причина.
– Помните, чтобы сборную России так освистывали?
– Может, против Словакии была игра... Такие, значит, болельщики у нас.
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