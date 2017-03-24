Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Юрий Жирков: свист с трибун? Такие, значит, болельщики у нас

Юрий Жирков: свист с трибун? Такие, значит, болельщики у насОдин из самых опытных футболистов в составе сборной России Юрий Жирков прокомментировал поражение национальной команды от Кот-Д'Ивуара, а также ситуацию с освистыванием команды болельщиками, передаёт корреспондент Rusfootball.info

– Юрий, результат для нашей команды неутешительный. Какие эмоции после игры?

– Эмоции негативные, конечно. Вроде в начале первого тайма вели игру, но пропустили обидный гол. После этого стали вроде бы играть на атаку, но не получалось у нас это.

– В команде уже обсудили прошедшую игру. Есть какое-то мнение?

– Нет, еще не успели.

– Как получилось у Кот-Д'Ивуара забить два мяча, ведь ваш сегодняшний соперник не сказать, что вел игру?

– Тренер нас предупреждал перед матчем, что футболисты соперника индивидуально очень сильны. Там играют быстрые и техничные футболисты, с высоким индивидуальным мастерством.

– Виталий Мутко отметил, что пока что не видно рисунка игры. Игрокам еще нужно время, чтобы сыграться?

– Не знаю. Мы пробуем играть в ту игру, в ту тактику, в которую нам говорит играть главный тренер. Пока, конечно, не получается. Не знаю, вроде бы и у наших ворот особых моментов не было. Только на контратаках упускали соперника. Впереди мало у нас получалось, не доводим атаки до удара. Может, в этом причина.

– Помните, чтобы сборную России так освистывали?

– Может, против Словакии была игра... Такие, значит, болельщики у нас.
Теги: Жирков Сборная России
Сегодня, 22:00
Напечатать
25
(6)
№25 Написал: barscool Санкт-Петербург (Сегодня, 23:05) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что писать про нашу сборную....всё уже написано и высказано....печально....


--------------------
Зенит
Барселона
Регистрация: 14.08.2012
№24 Написал: Dragon (Сегодня, 23:04) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ювентус»
очередной ответ в стиле Аршавина,игрок зенита,этим все сказано
Регистрация: 28.02.2017
№23 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 22:57) #
  • 0
  •  (0)
online

значит надо играть, а не ходить по полю. Для вас все условия созданы, а вы чудаки на зрителей которые забили стадион наплевали.
Регистрация: 2.03.2017
№22 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 22:57) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Тренер кто???Блевать хочется от этой сбродной....
Регистрация: 16.11.2014
№21 Написал: Alexander Zavyalov (Сегодня, 22:56) #
  • +1
  •  (1)
online

ТАКИЕ ЗНАЧИТ ФУТБОЛИСТЫ У НАС.
Регистрация: 6.02.2017
№20 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 22:51) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Совсем окуели))


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№19 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 22:39) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
значит такие у нас футболисты
Регистрация: 18.03.2017
№18 Написал: Виталя Миронов_2 (Сегодня, 22:35) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
"Ой извените вы же так феерично сыграли, вам в пояс за это пакланится надо...."
Регистрация: 17.03.2017
№17 Написал: Kostik (Сегодня, 22:35) #
  • +1
  •  (1)
online

Как-будто это первый раз))))) все нормально, сборная не изменилась)))
Регистрация: 20.03.2008
№16 Написал: UEFAnova (Сегодня, 22:29) #
  • +2
  •  (2)
online

Для них нужен новый лозунг: "Ваша игра - это ваши проблемы!"
Регистрация: 23.03.2017
№15 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 22:28) #
  • -3
  •  (7)
online

Riders1990,
Я не видел сборной.И если Юрка свалит из этой свинофермы,я буду рад.
Регистрация: 24.11.2016
№14 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 22:21) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Colambous
Похрену что говорит свинохач.Тут играть надо,а не языком молотить

Не похрен,это говорит про отношение к игре за сборную и болельщикам


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№13 Написал: nami-sv (Сегодня, 22:21) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Не повезло вам с болельщиками...

Им-то как раз повезло.Бывают болельщики и не такими покладистыми.Бывает что футболисты за свои ошибки расплачиваются жизнью.Как Эскобар,например.А вот кому не повезло,так это нам с такими футболистами.Сколько их не пиарь,сколько не болтай про звёздность,на деле выходит-увы...
Регистрация: 9.08.2015
№12 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 22:18) #
  • -3
  •  (11)
online

Цитата: Riders1990
Заметьте разницу.Внизу Самедов говорит "значит такие мы",а Жирков говорит"что значит такие болельщики у нас".Кто говорит про болельщиков я думаю не место в сборной.

Похрену что говорит свинохач.Тут играть надо,а не языком молотить.
Регистрация: 24.11.2016
№11 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 22:18) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Болельщики значит виноваты. Может при пустых трибунах вам легче играться будет?
Регистрация: 19.03.2010
№10 Написал: Volodia379 (Сегодня, 22:16) #
  • -1
  •  (1)
online

Какой то цирк! Сборную освистывают а они благодарят болел за это! Смех!
Регистрация: 11.04.2016
№9 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 22:11) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Заметьте разницу.Внизу Самедов говорит "значит такие мы",а Жирков говорит"что значит такие болельщики у нас".Кто говорит про болельщиков я думаю не место в сборной.


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№8 Написал: Бриг (Сегодня, 22:10) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Эх, Юра..болельщики такие...в театр сходи..где вся труппа плохо играет..лажу гонит..думаю удовольствия не получишь..или представь ты пошел в филармонию, а там оркестр симфонический под фанеру лабает...
Регистрация: 21.11.2016
№7 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 22:09) #
  • +5
  •  (9)
online

Не повезло вам с болельщиками...
Регистрация: 26.01.2007
№6 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 22:07) #
  • +6
  •  (8)
online

Юра, если тебе в кабаке вместо классного пива мочи нальют...., ты молчать будешь???
Регистрация: 28.12.2015
№5 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 22:06) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Это их проблемы(с)


--------------------
Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№4 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 22:05) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да, мы такие, то что видим, то свистим.... козлы....была сборная раньше и сплыла...осталось говно...Слуцкий, а все удивлялись...со Смоловым...Дзюбой и т.д....Честь корабля, часть команды....
Регистрация: 15.12.2013
№3 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 22:03) #
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Юра, не спорю, ты если и не всё сделал, но - старался. А остальные заслужили не свист с трибун, а фаер в жопу!
Регистрация: 6.12.2014
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:02) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
зажрались...


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: челсик Россия (Сегодня, 22:02) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Что заслужили то и получите
Регистрация: 16.06.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.