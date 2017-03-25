Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Андрей Шевченко: ничего еще не потеряно, будем бороться за путевку на чемпионат мира

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение от Хорватии (0:1) в рамках отбора к ЧМ-2018.

"Игра складывается из эпизодов, и многие из них складывались не в нашу пользу. Конечно, результат для нас негативный. Но, с точки зрения игры, у нас есть перспективы, не все так плохо. Тем более, в группе у нас еще ничего не потеряно. Мы верим в успех и будем бороться за путевку на чемпионат мира.

Я согласен, что у нас что-то не получалось. Если бы можно было убрать Модрича и Ракитича, нам было бы гораздо легче. Но они в составе, и ключевой момент был как раз при участии Луки. Он - высококлассный игрок, и с помощью такого футболиста команда реализовала свое преимущество. А мы такие моменты не использовали.

Да, мы хотели контролировать игру в центре поля, но еще до гола у нас было несколько ошибок. У хорватов было преимущество в середине поля, мы же рассчитывали на свои козыри на флангах", - цитирует Шевченко Sportarena.
Теги: Шевченко Сборная Украины
Сегодня, 02:27
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Yuryevich_2 (Сегодня, 02:38) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
А смысл выходить на ЧМ18, всем футболистам запретить въезд на территорию РФ года на три
Регистрация: 25.03.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.