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Андрей Шевченко: у Хорватии был хороший информатор, они знали, как мы будем играть

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги матча квалификации ЧМ-2018 против Хорватии (0:1).

"Стиль любого коллектива определяют исполнители. Мы хорошо изучили соперника и знали, как они собираются действовать. Тот же Манджукич большую часть времени играл второго нападающего. Может быть в первые пятнадцать минут ребята чуть-чуть растерялись, но дальше уже все было неплохо.

Я уже давно в футболе и знаю, что выигрывать всегда невозможно. Можно проигрывать по-разному. Неприятно, конечно. Но мы пойдем вперед.

Хорватия остается фаворитом. Они отлично подготовились и знали, прежде всего, как мы будем разыгрывать мяч через нашего вратаря. Думаю, у них был хороший информатор", – цитирует Шевченко "Команда №1".
Теги: Шевченко Сборная Украины
Сегодня, 14:40
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