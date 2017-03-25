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Марко Верратти останется в "ПСЖ" на следующий сезон
Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти заявил, что не собирается уходить из клуба этим летом.
Ранее была информация о предварительной договоренности футболиста с "Барселоной".
"Мне все нравится в Париже. Мы тут строим большой проект, поэтому и в следующем сезоне я буду выступать за "ПСЖ", - цитирует игрока RaiSport.
Ранее была информация о предварительной договоренности футболиста с "Барселоной".
"Мне все нравится в Париже. Мы тут строим большой проект, поэтому и в следующем сезоне я буду выступать за "ПСЖ", - цитирует игрока RaiSport.
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