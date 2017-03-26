Лоренцо Инсинье: из прошлых матчей с Голландией на ум приходит полуфинал Евро-2000

Нападающий сборной Италии Лоренцо Инсинье поделился мнением по поводу предстоящего товарищеского матча против Голландии.



"Амстердам - красивый город. Я давно хотел посетить его. Из прошлых матчей с Голландией на ум приходит полуфинал Евро-2000, когда Тольдо отразил два пенальти, а Тотти реализовал одиннадцатиметровый удар с фишкой", - цитирует Инсинье Football Italia.