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Англия обыграла Литву

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Англии на своем поле нанесла поражение Литве – 2:0.

Чемпионат мира-2018

Отборочный этап

5 тур

Англия - Литва 2:0

Гол: Дефо, 25, Варди, 71

Англия: Харт, Бертранд, Стоунс, Уолкер, Кин, Дайер, Окслейд-Чемберлен, Алли, Стерлинг (Рашфорд, 65), Лаллана, Дефо (Варди, 64)

Литва: Шеткус, Вейткунас, Климавичюс, Киянскас, Славицкас, Куклис, Новиковас (Григаравичус, 60), Сливка (Паулюс, 90), Жулпа, Черных, Вальскис (Матулевичус, 80)

Предупреждения: Вейткунас, 47, Жулпа, 64

Сан-Марино - Чехия 0:6

Гол: Барак, 17, 24, Дарида, 24, 77, Селасси, 26, Крменчик, 43

Сан-Марино: Симончини, Чезарини, Симончини, Витайоли, Червеллини (Баттистини, 90+1), Доминикони, Дзафферани, Риналди (Томассини, 63), Палацци, Витайоли, Стефанелли (Мацца, 84)

Чехия: Вацлик, Брабец, Сивок, Селасси, Новак, Дочкал, Барак (Горава, 75), Янкто (Жмрал, 67), Дарида, Крейчи, Крменчик (Шкода, 68)

Предупреждения: Витайоли, 45, Палацци, 71
Теги: Сборная Англии Сборная Литвы
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