Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
20:57
Англия обыграла Литву
Англия обыграла Литву
17:03
Болельщики "Зенита" пытались прорваться на сектор "Динамо" в Великом Новгороде на матче ФНЛ (6)
Болельщики "Зенита" пытались прорваться на сектор "Динамо" в Великом Новгороде на матче ФНЛ (6)
16:51
"Ростов" подтвердил переименование стадиона "Олимп-2" в честь Виктора Понедельника после ЧМ-2018 (3)
"Ростов" подтвердил переименование стадиона "Олимп-2" в честь Виктора Понедельника после ЧМ-2018 (3)
14:49
Посол Исландии в России: ни разу не слышала, чтобы в Исландии беспокоились о безопасности на ЧМ-2018
Посол Исландии в России: ни разу не слышала, чтобы в Исландии беспокоились о безопасности на ЧМ-2018
Англия обыграла Литву
В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Англии на своем поле нанесла поражение Литве – 2:0.
Чемпионат мира-2018
Отборочный этап
5 тур
Англия - Литва 2:0
Гол: Дефо, 25, Варди, 71
Англия: Харт, Бертранд, Стоунс, Уолкер, Кин, Дайер, Окслейд-Чемберлен, Алли, Стерлинг (Рашфорд, 65), Лаллана, Дефо (Варди, 64)
Литва: Шеткус, Вейткунас, Климавичюс, Киянскас, Славицкас, Куклис, Новиковас (Григаравичус, 60), Сливка (Паулюс, 90), Жулпа, Черных, Вальскис (Матулевичус, 80)
Предупреждения: Вейткунас, 47, Жулпа, 64
Сан-Марино - Чехия 0:6
Гол: Барак, 17, 24, Дарида, 24, 77, Селасси, 26, Крменчик, 43
Сан-Марино: Симончини, Чезарини, Симончини, Витайоли, Червеллини (Баттистини, 90+1), Доминикони, Дзафферани, Риналди (Томассини, 63), Палацци, Витайоли, Стефанелли (Мацца, 84)
Чехия: Вацлик, Брабец, Сивок, Селасси, Новак, Дочкал, Барак (Горава, 75), Янкто (Жмрал, 67), Дарида, Крейчи, Крменчик (Шкода, 68)
Предупреждения: Витайоли, 45, Палацци, 71
Чемпионат мира-2018
Отборочный этап
5 тур
Англия - Литва 2:0
Гол: Дефо, 25, Варди, 71
Англия: Харт, Бертранд, Стоунс, Уолкер, Кин, Дайер, Окслейд-Чемберлен, Алли, Стерлинг (Рашфорд, 65), Лаллана, Дефо (Варди, 64)
Литва: Шеткус, Вейткунас, Климавичюс, Киянскас, Славицкас, Куклис, Новиковас (Григаравичус, 60), Сливка (Паулюс, 90), Жулпа, Черных, Вальскис (Матулевичус, 80)
Предупреждения: Вейткунас, 47, Жулпа, 64
Сан-Марино - Чехия 0:6
Гол: Барак, 17, 24, Дарида, 24, 77, Селасси, 26, Крменчик, 43
Сан-Марино: Симончини, Чезарини, Симончини, Витайоли, Червеллини (Баттистини, 90+1), Доминикони, Дзафферани, Риналди (Томассини, 63), Палацци, Витайоли, Стефанелли (Мацца, 84)
Чехия: Вацлик, Брабец, Сивок, Селасси, Новак, Дочкал, Барак (Горава, 75), Янкто (Жмрал, 67), Дарида, Крейчи, Крменчик (Шкода, 68)
Предупреждения: Витайоли, 45, Палацци, 71
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.