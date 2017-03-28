Андреа Бардзальи не сыграет с Голландией из-за проблем с женой

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура рассказал, почему защитник "Ювентуса" Андреа Бардзальи покинул расположение национальной команды.



"Андреа рассказал мне о серьезных проблемах с женой. Я был удивлен этой историей, но мы пошли навстречу игроку и отпустили его. С Голландией он не сыграет", – цитирует Вентуру Goal.com.