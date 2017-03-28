"Ювентус" готов предложить 80 миллионов евро за Марко Верратти

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти заинтересовал итальянский "Ювентус", утверждает Corriere dello Sport.



Руководство туринского клуба в ближайшее время свяжется с парижанами по поводу перехода футболиста. Отмечается, что туринцы готовы выложить за хавбека 80 миллионов евро.