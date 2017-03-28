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"Ювентус" готов предложить 80 миллионов евро за Марко Верратти

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти заинтересовал итальянский "Ювентус", утверждает Corriere dello Sport.

Руководство туринского клуба в ближайшее время свяжется с парижанами по поводу перехода футболиста. Отмечается, что туринцы готовы выложить за хавбека 80 миллионов евро.
Теги: Верратти Ювентус ПСЖ
Вчера, 23:12
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